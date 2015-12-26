В Магаданской области из-из циклона перекрыт участок трассы

Posted 26 декабря 2015, 05:48
Published 26 декабря 2015, 05:48
Modified 17 сентября 2022, 10:40
Updated 17 сентября 2022, 10:40
В Магаданской области бушует снежный циклон, неблагоприятное погодное явление наблюдается особенно на побережье области, где местами порывы ветра могут достигать 14-19 метров в секунду.
Сегодня до 14 часов по магаданскому времени закрыто движение в Ольском районе на участке от 4-го до 40-го километра территориальной трассы Магадан - Балаганное - Талон. Проезд закрыт с 10 утра 25 декабря для всех видов транспорта. Это сделано в целях минимизации вероятности возникновения ДТП.
На перекрытом участке ведутся работы по расчистке дорожного полотна от снежных перемётов. В обоих направлениях автотрассы выставлены запрещающие аншлаги и передвижные посты ГИБДД. Скопления техники и социальной напряжённости нет.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области, всего для обеспечения безопасности и расчистки дороги привлечено 11 человек, 6 единиц техники, из них от МЧС России - 3 человека, 1 единица техники.
ГУ МЧС России по Магаданской области рекомендует гражданам без надобности не выезжать в отдалённые районы.