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Posted 26 декабря 2015, 05:48

Published 26 декабря 2015, 05:48

Modified 17 сентября 2022, 10:40

Updated 17 сентября 2022, 10:40

В Магаданской области из-из циклона перекрыт участок трассы

26 декабря 2015, 05:48
Сюжет
Происшествие
Ограничено движение на автодороге Магадан - Балаганное - Талон

В Магаданской области бушует снежный циклон, неблагоприятное погодное явление наблюдается особенно на побережье области, где местами порывы ветра могут достигать 14-19 метров в секунду.

Сегодня до 14 часов по магаданскому времени закрыто движение в Ольском районе на участке от 4-го до 40-го километра территориальной трассы Магадан - Балаганное - Талон. Проезд закрыт с 10 утра 25 декабря для всех видов транспорта. Это сделано в целях минимизации вероятности возникновения ДТП.

На перекрытом участке ведутся работы по расчистке дорожного полотна от снежных перемётов. В обоих направлениях автотрассы выставлены запрещающие аншлаги и передвижные посты ГИБДД. Скопления техники и социальной напряжённости нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области, всего для обеспечения безопасности и расчистки дороги привлечено 11 человек, 6 единиц техники, из них от МЧС России - 3 человека, 1 единица техники.

ГУ МЧС России по Магаданской области рекомендует гражданам без надобности не выезжать в отдалённые районы.

#Денис Объедкин#Новости#Магаданская область#Происшествие
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