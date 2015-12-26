В Магаданской области из-из циклона перекрыт участок трассы

Сегодня до 14 часов по магаданскому времени закрыто движение в Ольском районе на участке от 4-го до 40-го километра территориальной трассы Магадан - Балаганное - Талон. Проезд закрыт с 10 утра 25 декабря для всех видов транспорта. Это сделано в целях минимизации вероятности возникновения ДТП.