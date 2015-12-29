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Posted 29 декабря 2015, 04:11

Published 29 декабря 2015, 04:11

Modified 17 сентября 2022, 10:40

Updated 17 сентября 2022, 10:40

Шпорт: малый бизнес в Хабаровском крае выходит из тени

29 декабря 2015, 04:11
Предприниматели пополнили казну региона 13 миллиардами рублей

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт назвал малый бизнес одним из приоритетных направлений развития в регионе и, в особенности, в его муниципалитетах. Как отметил губернатор в своём ежегодном инвестиционном обращении, институты поддержки граждан в этой сфере экономики работают эффективно, а предприниматели активно выходят из тени.

«В первую очередь, работают микрофинансовый и гарантийный фонды. Несмотря на все сложности, мы увеличили объем финансовой поддержки более чем на 50 миллионов рублей — в 2015 году он составил 572 миллиона. В свою очередь, бизнес, несмотря на трудности, показывает неплохие результаты», — подчеркнул Шпорт.

Глава региона отметил пятипроцентный рост налоговых поступлений в краевой бюджет от представителей малого предпринимательства. В завершающемся году их общая сумма составила 13 миллиардов рублей. Вячеслав Шпорт положительно отозвался о работе краевых законов о патентной системе и налоговых каникулах, принятых в 2015 году.

«Патент — это реальная возможность для малого бизнеса работать легально с небольшими издержками. Сегодня патент можно приобрести почти по ста видам деятельности. Я обращаюсь к главам муниципальных образований, предпринимателям и представителям некоммерческих организаций с просьбой активно включиться в работу по продвижению патентной системы», — сказал губернатор.

Он также упомянул предельно низкий уровень безработицы в регионе и качественное снижение количества предпринимателей, уклоняющихся от налоговой нагрузки. Бизнес, по мнению губернатора, в основной своей массе вышел из тени, «встал на твёрдые позиции и работает эффективно».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Власть
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