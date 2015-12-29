Шпорт: малый бизнес в Хабаровском крае выходит из тени

«В первую очередь, работают микрофинансовый и гарантийный фонды. Несмотря на все сложности, мы увеличили объем финансовой поддержки более чем на 50 миллионов рублей — в 2015 году он составил 572 миллиона. В свою очередь, бизнес, несмотря на трудности, показывает неплохие результаты», — подчеркнул Шпорт.