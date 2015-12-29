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Posted 29 декабря 2015, 02:38

Published 29 декабря 2015, 02:38

Modified 17 сентября 2022, 10:40

Updated 17 сентября 2022, 10:40

В Хабаровске водитель муниципального автобуса убил "коммерсанта"

29 декабря 2015, 02:38
Обвиняемый пять раз ударил коллегу ножом

Сотрудники управления Следственного Комитета России по Хабаровскому краю предъявили обвинение в убийстве 37-летнему жителю дальневосточной столицы. По версии правоохранителей, мужчина лишил жизни своего знакомого, с которым у него возник конфликт. Трагедия произошла 23 декабря 2015 года.

В этот день к обвиняемому пришёл в гости 34-летний приятель. В ходе совместного застолья хозяин квартиры, который трудился водителем муниципального автобуса, стал предъявлять претензии гостю, который работал водителем на коммерческом маршруте. Спор о том, кто лучше выполняет свою работу и приносит больше пользы обществу, быстро перерос в драку.

В итоге хозяин квартиры схватил нож и пять раз ударил своего приятеля в грудь и живот. От полученных травм мужчина скончался на месте. Поняв, что натворил, злоумышленник сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем инциденте.

Как сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Хабаровскому краю, сейчас правоохранители ведут расследование и устанавливают все обстоятельства случившегося. После того, как достаточное количество доказательств будет собрано, уголовное дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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