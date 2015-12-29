В Хабаровске водитель муниципального автобуса убил "коммерсанта"

В этот день к обвиняемому пришёл в гости 34-летний приятель. В ходе совместного застолья хозяин квартиры, который трудился водителем муниципального автобуса, стал предъявлять претензии гостю, который работал водителем на коммерческом маршруте. Спор о том, кто лучше выполняет свою работу и приносит больше пользы обществу, быстро перерос в драку.