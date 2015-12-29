Владивосток отметился во вторник одной крупной пробкой

Posted 29 декабря 2015, 03:56
Published 29 декабря 2015, 03:56
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
Дороги Владивостока второй день подряд оказались загружены по минимуму. Веб-сервис «Яндекс.Пробки» оценил городской трафик всего в 2 балла.
Самыми загруженными магистралями с утра оказались Некрасовская и Гоголя по направлению к фуникулёру, Светланская и проспект 100-летия в сторону центра. Плотность автомобильного потока на этих направлениях составила 5 баллов – это среднестатистический показатель.
Непривычно свободно было на проспекте Красного Знамени в сторону «Дальпресса». Одна из самых проблемных дорог сегодня была загружена всего на «двоечку». Это на 5 баллов ниже обычного.
Свободное движение наблюдалось и на Луговой в сторону Руднева – там движение также составило два балла вместо обычных семи.
Крупная пробка в столице Приморья была всего одна – но зато самая длинная за всю неделю. Она растянулась почти на 3,5 километра – от железнодорожного переезда на проспекте 100-летия до Некрасовской. Причиной затора стала серьёзная авария на Некрасовской, 59а. По информации в группе «Автоочевидец Владивосток» в Facebook.com, на сужающемся участке дороги водитель Toyota Caldina не уступил Freightliner, пытаясь обогнать его с правой стороны. В результате первая машина получила удар в левое крыло, после чего отлетела на Fit и Sunny.
Авария произошла в 9 утра. До этого дорога была свободна – плотность движения в сторону центра составляла всего 3 балла (вместо обычных 8). Трафик в обратном направлении набрал всего 1 балл.
В целом же ситуация с владивостокскими пробками точь-в-точь повторяла вчерашнюю: имеющиеся заторы были небольшими, появлялись на второстепенных дорогах и быстро рассасывались.
Так, пробка образовалась от Океанского проспекта до Комсомольской улицы. Водителям пришлось полтора часа простоять на Фонтанной, Пограничной, Авроровской и Иманской улицах.
Километровые заторы возникли в районе Снеговой Пади (от улицы Анны Щетининой до трассы Седанка - Патрокл), на проспекте Красного Знамени (от Иманской до кольца Инструментального завода) и от улицы Минёров до остановки «Фрегат». Эти мини-пробки продержались чуть больше часа.
В целом последние рабочие дни в этом году жители Владивостока проводят без обязательного стресса в дорожных заторах. При этом не факт, что подобная свобода сохранится вплоть до новогоднего вечера.