Владивосток отметился во вторник одной крупной пробкой

Крупная пробка в столице Приморья была всего одна – но зато самая длинная за всю неделю. Она растянулась почти на 3,5 километра – от железнодорожного переезда на проспекте 100-летия до Некрасовской. Причиной затора стала серьёзная авария на Некрасовской, 59а. По информации в группе «Автоочевидец Владивосток» в Facebook.com, на сужающемся участке дороги водитель Toyota Caldina не уступил Freightliner, пытаясь обогнать его с правой стороны. В результате первая машина получила удар в левое крыло, после чего отлетела на Fit и Sunny.