Тигр Амур и козёл Тимур обставили даже губернатора с мэром

Posted 30 декабря 2015, 07:54
Published 30 декабря 2015, 07:54
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
Больше других Приморье в 2015 году прославила сладкая парочка тигр Амур и козёл Тимур. К такому выводу пришли читатели РИА «Восток-Медиа», принимавшие участие опросе на сайте агентства.
В преддверии Нового, 2016 года редакция агентства решила выяснить у приморцев, кто больше всего прославил регион в уходящем 2015 году. На суд читателям было выдано 13 вариантов - от известных политиков, деятелей культуры и простых горожан до животных.
Стоит отметить, что борьбы за первое место в списке главных знаменитостей края даже не было — как только опрос появился на сайте, в лидеры сразу же выбились тигр Амур и козёл Тимур, живущие вместе в Приморском сафари-парке. Звери победили с солидным отрывом, набрав в общей сложности 870 голосов.
На втором месте оказался беглый заключённый Беспалов, устроивший одно из самых громких происшествий в 2015 году, — за этот вариант проголосовали 139 человек.
Почётная бронза и 113 голосов достались Виктору Коэну, обвиняемому в убийстве его бывшей девушки. Благодаря пристальному вниманию прессы, многочисленным передачам на эту тему и участию в программе «Битва экстрасенсов» о Коэне действительно узнала едва ли не вся страна.
В пятёрку самых узнаваемых также попали Александр Пстыга, представлявший Приморье в вокальном конкурсе «Новая звезда», и Памела Андерсон, посетившая край в этом году в рамках первого Восточного экономического форума. Они получили 71 и 53 голоса соответственно.
Писатель и журналист Василий Авченко попал в шорт-лист престижной литературной премии России «Национальный бестселлер» и получил 33 голоса. Главный коммунист региона и депутат Заксобрания Владимир Гришуков за «пьяное» ДТП удостоился 31 голоса. Его коллега Артуш Хачатрян, также прославившийся из-за нелицеприятной выходки, набрал 30 пунктов. Глава региона Владимир Миклушевский закрепился далее с 24 голосами, а следом за ним - с 20 голосами - устроивший пение на 9 Мая мэр Владивостока Игорь Пушкарёв. На третьем снизу месте расположился решивший попробовать себя в роли жениха экс-мэр города Виктор Черепков - с 20 очками. За «Красу России» из Приморского края Александру Черепанову и известную многим Лизу Козлову, добивающуюся справедливости и возможности видеться с собственным сыном, проголосовали 18 человек.
Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о главных событиях уходящего 2015 года, в список которых вошли 70-летие Победы, первый ВЭФ, становление свободного порта, открытие казино и многое другое, а также самых резонансных происшествиях — побеге заключённого Беспалова, трагедии БАТМ «Дальний Восток», смерти солиста Мариинки Виталия Ишутина, гибели леопарда Меамура и других. Отдельно редакция агентства также вспомнила о самых скандальных ситуациях в регионе — дело Коэна, затопленный зоопарк в Уссурийске, судебные тяжбы «Ревизорро» и Royal Burger, уголовные дела ТМК и выходки депутатов. В конце прошлой недели редакция рассказывала о всех самых безбашенных, необычных и безумных новостях 2015 года — дружбе тигра и козла, духах с «ароматом» Золотого Рога, вечной борьбе с Хабаровском и участии экс-мэра Виктора Черепкова в передаче «Давай поженимся». Накануне агентство также вспомнило о самых значимых победах — "Красе России" из Владивостока, «Новой звезде» Александре Пстыге и всевозможных топах, в которые попал город и его достопримечательности.