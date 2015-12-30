Тигр Амур и козёл Тимур обставили даже губернатора с мэром

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о главных событиях уходящего 2015 года, в список которых вошли 70-летие Победы, первый ВЭФ, становление свободного порта, открытие казино и многое другое, а также самых резонансных происшествиях — побеге заключённого Беспалова, трагедии БАТМ «Дальний Восток», смерти солиста Мариинки Виталия Ишутина, гибели леопарда Меамура и других. Отдельно редакция агентства также вспомнила о самых скандальных ситуациях в регионе — дело Коэна, затопленный зоопарк в Уссурийске, судебные тяжбы «Ревизорро» и Royal Burger, уголовные дела ТМК и выходки депутатов. В конце прошлой недели редакция рассказывала о всех самых безбашенных, необычных и безумных новостях 2015 года — дружбе тигра и козла, духах с «ароматом» Золотого Рога, вечной борьбе с Хабаровском и участии экс-мэра Виктора Черепкова в передаче «Давай поженимся». Накануне агентство также вспомнило о самых значимых победах — "Красе России" из Владивостока, «Новой звезде» Александре Пстыге и всевозможных топах, в которые попал город и его достопримечательности.