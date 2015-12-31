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Posted 31 декабря 2015, 01:45

Published 31 декабря 2015, 01:45

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

Хабаровчан зовут встретить Новый год на самом большом катке

31 декабря 2015, 01:45
Прокат инвентаря и фуд-корт будут работать до 5 часов ночи

Организаторы «Катка на берегу», который нынешней зимой открылся на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске, приглашают горожан массово и весело встретить Новый год. Как писало РИА «Восток-Медиа», благодаря усилиям инициативной группы «Бюро на берегу» вместе с КГУП «Недвижимость» и правительства края впервые популярное у жителей место отдыха не «залегло в зимнюю спячку».

На набережной заработали два проекта — «Каток на берегу» длиной 400 метров и около 10 тысяч квадратных метров по площади и сноуборд-парк «Гора на Берегу» с множеством маршрутов и фигур для выполнения трюков. Как рассказал корреспонденту агентства модератор «Бюро на берегу» Василий Кропоткин, в новогоднюю ночь прокат коньков для желающих будет работать до 5 часов ночи. Также будут действовать точки для перекуса, работать колесо обозрения. Кроме того, на большом экране можно будет послушать праздничные обращения губернатора региона и президента страны.

Для мотивации горожан авторам проекта помог хабаровский клипмейкер Александр Лукин, снявший лёгкое и романтичное видео о зимнем времяпрепровождении на набережной.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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