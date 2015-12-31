Хабаровчан зовут встретить Новый год на самом большом катке

Posted 31 декабря 2015, 01:45
Published 31 декабря 2015, 01:45
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
Организаторы «Катка на берегу», который нынешней зимой открылся на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске, приглашают горожан массово и весело встретить Новый год. Как писало РИА «Восток-Медиа», благодаря усилиям инициативной группы «Бюро на берегу» вместе с КГУП «Недвижимость» и правительства края впервые популярное у жителей место отдыха не «залегло в зимнюю спячку».
На набережной заработали два проекта — «Каток на берегу» длиной 400 метров и около 10 тысяч квадратных метров по площади и сноуборд-парк «Гора на Берегу» с множеством маршрутов и фигур для выполнения трюков. Как рассказал корреспонденту агентства модератор «Бюро на берегу» Василий Кропоткин, в новогоднюю ночь прокат коньков для желающих будет работать до 5 часов ночи. Также будут действовать точки для перекуса, работать колесо обозрения. Кроме того, на большом экране можно будет послушать праздничные обращения губернатора региона и президента страны.
Для мотивации горожан авторам проекта помог хабаровский клипмейкер Александр Лукин, снявший лёгкое и романтичное видео о зимнем времяпрепровождении на набережной.