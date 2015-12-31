Хабаровский край продолжает получать поздравления от первых лиц страны

Posted 31 декабря 2015, 08:58
Published 31 декабря 2015, 08:58
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
Глава российского правительства Дмитрий Медведев пожелал жителям Хабаровского края, чтобы в новом году в каждой семье царили мир, согласие и любовь. Поздравительную телеграмму он направил в адрес губернатора.
«Примите мои сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством. Эти праздники объединяют разные поколения, создают особою атмосферу, дарят нам самые светлые чувства и хорошее настроение. В уходящем году мы искренне радовались успехам, вместе преодолевали трудности, стремились к достижению новых целей. Совсем скоро 2016-й вступит в свои права. Пусть он будет успешным, благополучным и счастливым для России и её граждан. Принесёт в каждый дом, в каждую семью мир, согласие и любовь. Желаю вам крепкого здоровья и удачи», — цитирует слова Дмитрия Медведева пресс-служба краевого правительства.
Ещё одна телеграмма пришла от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
«Примите самые тёплые и искренние поздравления с Новым, 2016 годом! Он был непростым, насыщенным важными событиями. Но уходящий год подарил нам и много хорошего — мы обрели новый опыт, стали яснее видеть пути решения стоящих перед страной задач. Пусть следующий год будет щедрым на успехи и свершения, станет временем созидания и творчества! Желаю, чтобы рядом всегда были родные и близкие люди, а в доме царили благополучие, взаимопонимание и любовь. Крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах!» — написала она.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», свои поздравления жителям края первым направил президент России Владимир Путин. Губернатор региона Вячеслав Шпорт также обратился к землякам со словами благодарности за труд, отметив грядущие перспективы социально-экономического развития субъекта.