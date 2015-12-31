Хабаровский край продолжает получать поздравления от первых лиц страны

«Примите самые тёплые и искренние поздравления с Новым, 2016 годом! Он был непростым, насыщенным важными событиями. Но уходящий год подарил нам и много хорошего — мы обрели новый опыт, стали яснее видеть пути решения стоящих перед страной задач. Пусть следующий год будет щедрым на успехи и свершения, станет временем созидания и творчества! Желаю, чтобы рядом всегда были родные и близкие люди, а в доме царили благополучие, взаимопонимание и любовь. Крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах!» — написала она.