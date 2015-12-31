Полицейские Владивостока задержали "хищного" автолюбителя

Posted 31 декабря 2015, 01:50
Published 31 декабря 2015, 01:50
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
Один из полицейских приморской столицы пострадал при задержании подозрительного гражданина. Задержанный хотел убежать, а потом и вовсе попробовал откусить у одного из сотрудников ДПС палец, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Ночью 30 декабря сотрудники ДПС неподалёку от дома по адресу: Шилкинская, 10 во Владивостоке заметили подозрительного водителя иномарки. Мужчина, увидев припаркованный полицейский автомобиль, быстро покинул салон своей Toyota Hilux и попытался скрыться.
Полицейские стали его преследовать и вскоре задержали. Мужчина явно был не совсем адекватен: он агрессивно себя вёл, оскорблял стражей порядка, хватал их за форму, а затем попытался откусить палец одному из инспекторов.
Как сообщает newsvl.ru, мужчина оказался уроженцем Тульской области. Он был доставлен в полицию для разбирательства. По факту случившегося проводится проверка. На задержанного составили соответствующий административный протокол, а вот пострадавшему полицейскому пришлось обратиться в травмпункт.
Сотрудники полиции на Дальнем Востоке не первый раз становятся жертвами агрессии со стороны задержанных. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о попытке хабаровского дебошира заколоть полицейского пикой. Тогда стража порядка спас напарник, остановивший нападавшего.