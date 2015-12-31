vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря 2015, 01:50

Published 31 декабря 2015, 01:50

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

Полицейские Владивостока задержали "хищного" автолюбителя

31 декабря 2015, 01:50
Сюжет
Происшествие
Неадекватный водитель пытался покусать сотрудника ДПС

Один из полицейских приморской столицы пострадал при задержании подозрительного гражданина. Задержанный хотел убежать, а потом и вовсе попробовал откусить у одного из сотрудников ДПС палец, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ночью 30 декабря сотрудники ДПС неподалёку от дома по адресу: Шилкинская, 10 во Владивостоке заметили подозрительного водителя иномарки. Мужчина, увидев припаркованный полицейский автомобиль, быстро покинул салон своей Toyota Hilux и попытался скрыться.

Полицейские стали его преследовать и вскоре задержали. Мужчина явно был не совсем адекватен: он агрессивно себя вёл, оскорблял стражей порядка, хватал их за форму, а затем попытался откусить палец одному из инспекторов.

Как сообщает newsvl.ru, мужчина оказался уроженцем Тульской области. Он был доставлен в полицию для разбирательства. По факту случившегося проводится проверка. На задержанного составили соответствующий административный протокол, а вот пострадавшему полицейскому пришлось обратиться в травмпункт.

Сотрудники полиции на Дальнем Востоке не первый раз становятся жертвами агрессии со стороны задержанных. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о попытке хабаровского дебошира заколоть полицейского пикой. Тогда стража порядка спас напарник, остановивший нападавшего.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика