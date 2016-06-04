Полицейская погоня в Артёме закончилась серьёзным ДТП (видео)

Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора попутной машины. На кадрах видеозаписи отчётливо заметно, как Verossa, пытаюсь уйти от столкновения с другим авто, минуя три полосы, влетает в светофор и киоск на остановке. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металлолома. Несмотря на такие повреждения авто, экипаж остался цел. Пассажира слегка зажало в салоне, пока к нему на помощь поспешили очевидцы, водитель попытался сбежать. Однако далеко уйти молодому человеку не удалось, его остановили, после чего передали в руки сотрудников органов внутренних дел. Во всех подробностях происшествия теперь будут разбираться полицейские. Если экспертиза подтвердит, что молодой человек находился в состоянии опьянения, ему грозит лишение прав. Toyota Verossa не подлежит восстановлению, её отбуксировали на специализированную стоянку. Экспертам также предстоит установить степень материального ущерба, нанесённого лихим водителем на остановке.