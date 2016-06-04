Полицейская погоня в Артёме закончилась серьёзным ДТП (видео)

Posted 4 июня 2016, 00:13
Published 4 июня 2016, 00:13
Modified 17 сентября 2022, 10:33
Updated 17 сентября 2022, 10:33
Рано утром в субботу в приморском городе Артёме произошло серьёзное ДТП с участием Toyota Verossa. Как выяснил корреспондент РИА "Восток-Медиа", водитель не справился с управлением в районе Комсомольской и буквально протаранил киоск на остановке общественного транспорта. Свидетели уверяют, что парень пытался скрыться от полицейской погони.
Авария с лихим участником произошла около 6 утра. Помимо водителя в машине находился пассажир. По словам очевидцев, парни отъехали от ночного клуба "Маяк", который находится неподалёку. Поблизости с увеселительным заведением дежурил и экипаж ДПС. По всей вероятности, автолюбитель проигнорировал законные требования об остановке, после чего полицейские стали преследовать нарушителя.
Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора попутной машины. На кадрах видеозаписи отчётливо заметно, как Verossa, пытаюсь уйти от столкновения с другим авто, минуя три полосы, влетает в светофор и киоск на остановке. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металлолома. Несмотря на такие повреждения авто, экипаж остался цел. Пассажира слегка зажало в салоне, пока к нему на помощь поспешили очевидцы, водитель попытался сбежать. Однако далеко уйти молодому человеку не удалось, его остановили, после чего передали в руки сотрудников органов внутренних дел. Во всех подробностях происшествия теперь будут разбираться полицейские. Если экспертиза подтвердит, что молодой человек находился в состоянии опьянения, ему грозит лишение прав. Toyota Verossa не подлежит восстановлению, её отбуксировали на специализированную стоянку. Экспертам также предстоит установить степень материального ущерба, нанесённого лихим водителем на остановке.