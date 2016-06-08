Россельхознадзор нашёл в Хабаровском крае карантинные сорняки

Posted 8 июня 2016, 01:49
Published 8 июня 2016, 01:49
Modified 17 сентября 2022, 10:33
Updated 17 сентября 2022, 10:33
Специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили в подконтрольных регионах карантинные сорняки — полыннолистную амброзию и полевую повилику. По информации из пресс-службы ведомства, засорены поля севооборотов в хозяйствах, пастбища, обочины федеральных, краевых и поселковых дорог, газоны, клумбы, пустыри в населённых пунктах и прискладская территория. В связи с этим Россельхознадзор объявил введение карантинного фитосанитарного режима.
На период карантина устанавливают ряд запретов и ограничений. В первую очередь, это касается использования земельных участков для производства сельскохозяйстве
Как сообщает ведомство, общая площадь засорения амброзией полыннолистной в Хабаровском крае составляет около 780 гектаров, в ЕАО — 145 гектаров. Повилику полевую обнаружили на земельных участках в 2 и 78 гектаров соответственно. Эксперты Россельхознадзора локализуют очаги засорения и ликвидируют их, а также призывают собственников земли присоединиться к этим мероприятиям. Служба Россельхознадзор