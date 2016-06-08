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Posted 8 июня 2016, 01:49

Published 8 июня 2016, 01:49

Modified 17 сентября 2022, 10:33

Updated 17 сентября 2022, 10:33

Россельхознадзор нашёл в Хабаровском крае карантинные сорняки

8 июня 2016, 01:49
На пастбищах и полях обнаружили амброзию и повилику

Специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили в подконтрольных регионах карантинные сорняки — полыннолистную амброзию и полевую повилику. По информации из пресс-службы ведомства, засорены поля севооборотов в хозяйствах, пастбища, обочины федеральных, краевых и поселковых дорог, газоны, клумбы, пустыри в населённых пунктах и прискладская территория. В связи с этим Россельхознадзор объявил введение карантинного фитосанитарного режима.

На период карантина устанавливают ряд запретов и ограничений. В первую очередь, это касается использования земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции, которая может способствовать развитию карантинных объектов и их распространению по территории России. Также карантин распространяется на возделывание и складирование отдельных видов растений, осуществление хозяйственной деятельности с использованием засорённой подкарантинной продукции, выпас сельскохозяйственных животных на пастбищах, засорённых карантинными сорняками и смежную с этим хоздеятельность.

Как сообщает ведомство, общая площадь засорения амброзией полыннолистной в Хабаровском крае составляет около 780 гектаров, в ЕАО — 145 гектаров. Повилику полевую обнаружили на земельных участках в 2 и 78 гектаров соответственно. Эксперты Россельхознадзора локализуют очаги засорения и ликвидируют их, а также призывают собственников земли присоединиться к этим мероприятиям. Служба Россельхознадзора наделена полномочиями по контролю исполнения владельцами и пользователями подкарантинных объектов требований законодательства в области карантина растений. За неисполнение требований законодательства предусмотрена ответственность в соответствии с кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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