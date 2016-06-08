Россельхознадзор нашёл в Хабаровском крае карантинные сорняки

Как сообщает ведомство, общая площадь засорения амброзией полыннолистной в Хабаровском крае составляет около 780 гектаров, в ЕАО — 145 гектаров. Повилику полевую обнаружили на земельных участках в 2 и 78 гектаров соответственно. Эксперты Россельхознадзора локализуют очаги засорения и ликвидируют их, а также призывают собственников земли присоединиться к этим мероприятиям. Служба Россельхознадзор а наделена полномочиями по контролю исполнения владельцами и пользователями подкарантинных объектов требований законодательства в области карантина растений. За неисполнение требований законодательства предусмотрена ответственность в соответствии с кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.