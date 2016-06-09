Администрацию Владивостока оштрафовали на 30 миллионов рублей

В этом году по решению суда отремонтировали только 29 многоэтажек. В результате мэрии пришлось выплачивать гигантские штрафы. С января по май администрация города выплатила уже 30 миллионов рублей. В прошлом году эта цифра была меньше – около 25 миллионов.