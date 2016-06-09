Администрацию Владивостока оштрафовали на 30 миллионов рублей

Posted 9 июня 2016, 05:21
Published 9 июня 2016, 05:21
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
Администрация Владивостока выплатила многомиллионные штрафы за нежелание делать капитальный ремонт домов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В прошлом году эта цифра была несколько меньше.
Власти приморской столицы заплатили штрафов на сумму более 30 миллионов рублей. Их причиной стало невыполнение требований судебного пристава-исполнителя. Как сообщает пресс-служба приморского управления Федеральной службы судебных приставов, с начала 2016 года «серый дом» обязан был произвести капремонт 603 жилых многоквартирных домов по решению суда. Стоит отметить, что в прошлом году число таких домов составляло 711.
В этом году по решению суда отремонтировали только 29 многоэтажек. В результате мэрии пришлось выплачивать гигантские штрафы. С января по май администрация города выплатила уже 30 миллионов рублей. В прошлом году эта цифра была меньше – около 25 миллионов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о масштабах капитального ремонта домов в Приморье. По словам гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Игоря Сологуба, в 2016 году собираются отремонтировать 406 многоквартирных домов. В 2017-м эта цифра вырастет до 500.