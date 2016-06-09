В Приморье ждут Сергея Нарышкина

Posted 9 июня 2016, 00:24
Published 9 июня 2016, 00:24
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
Председатель Госдумы Российской Федерации Сергей Нарышкин через неделю, 16 июня, посетит Владивосток, сообщает РИА «Восток-Медиа». Программа пребывания государственного деятеля пока полностью не свёрстана. На сегодня известно, что Нарышкин как минимум встретится со своими региональными коллегами – депутатами краевого Законодательного собрания.
Также спикер Государственной думы собирается посетить Приморскую государственную картинную галерею, чтобы ознакомиться с уникальными иконами.
Картинная галерея, которая отметит в конце июня полувековой юбилей, не так давно открыла проект, посвящённый «Дням Эрмитажа во Владивостоке - 2016». В памятные дни 125-летия со времени визита во Владивосток цесаревича Николая в учреждении на Алеутской, 12 начала работу выставка одного шедевра. Икона первой японской иконописицы Ямасита Рин «Воскресение Христово» из собраний Эрмитажа в данный момент представлена широкой публике. «Воскресение» написано в конце XIX века ко дню рождения наследника российского престола по благословению святого Николая Японского, основателя православной церкви в Стране восходящего солнца.
По поступившей в РИА «Восток-Медиа» информации, спикер Государственной думы ознакомится с иконой и экспозицией в целом. Как сообщают федеральные СМИ, в дальнейших планах Сергея Нарышкина – как раз посещение Японии.