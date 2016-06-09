В Приморье ждут Сергея Нарышкина

Картинная галерея, которая отметит в конце июня полувековой юбилей, не так давно открыла проект, посвящённый «Дням Эрмитажа во Владивостоке - 2016». В памятные дни 125-летия со времени визита во Владивосток цесаревича Николая в учреждении на Алеутской, 12 начала работу выставка одного шедевра. Икона первой японской иконописицы Ямасита Рин «Воскресение Христово» из собраний Эрмитажа в данный момент представлена широкой публике. «Воскресение» написано в конце XIX века ко дню рождения наследника российского престола по благословению святого Николая Японского, основателя православной церкви в Стране восходящего солнца.