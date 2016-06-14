День Белогорска стал событием в социальных сетях

Posted 14 июня 2016, 12:46
Published 14 июня 2016, 12:46
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
Состоявшийся в минувшие выходные день рождения Белогорска, который совпал с годовщиной принятия декларации о суверенитете России, стал настоящим событием в социальных сетях. Горожане до сих пор активно обсуждают прошедший праздник, делятся впечатлениями. РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что праздник едва не испортила халатность электриков. Они устроили короткое замыкание и обесточили площадь, где был запланирован грандиозный концерт. Однако специалисты муниципального предприятия «Городские энергетические сети» оперативно устранили последствия ЧП. Все выходные в Белогорске лил дождь. Из-за этого многие мероприятия пришлось перенести в крытые помещения.
«Глава Белогорска Станислав Мелюков отметил высокий уровень проведения общегородских праздничных мероприятий ко Дню города и Дню России. В течение нескольких дней их было проведено около 100. Ни одно из них не было отменено из-за дождливой погоды. Менялся лишь формат их проведения», — рассказала руководитель пресс-службы муниципалитета Марина Зингер.
Больше всего горожанам запомнился вечерний концерт. Он продолжался под открытым небом около шести часов. По оценкам полицейских, на центральной площади Белогорска собралось не меньше 15 тысяч человек. Перед белогорцами и гостями города выступили городские артисты, Амурская областная филармония и группа «Кар-мен» с участием одного из её основателей — Сергея Лемоха.
Во время проведения Дня города нарушений общественного порядка допущено не было. Охраняли его не только правоохранительные органы, но и «народная дружина».
По поручению главы города фейерверк на 156-ю годовщину Белогорска организаторы устроили в новом формате. Его запуск состоялся с четырёх зданий, окружающих площадь 30-летия Победы, и завершился над кинотеатром «Россия» высотными залпами и надписью «С днем рождения, Белогорск!».
В течение нескольких минут в небо со зданий в высоту от 70 до 200 метров пиротехники произвели больше полутысячи выстрелов.
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