День Белогорска стал событием в социальных сетях

Состоявшийся в минувшие выходные день рождения Белогорска, который совпал с годовщиной принятия декларации о суверенитете России, стал настоящим событием в социальных сетях. Горожане до сих пор активно обсуждают прошедший праздник, делятся впечатлениями. РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что праздник едва не испортила халатность электриков. Они устроили короткое замыкание и обесточили площадь, где был запланирован грандиозный концерт. Однако специалисты муниципального предприятия «Городские энергетические сети» оперативно устранили последствия ЧП. Все выходные в Белогорске лил дождь. Из-за этого многие мероприятия пришлось перенести в крытые помещения.