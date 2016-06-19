В ЕАО спасатели считают освобождённые от стихии подворья

Сегодня спасатели сосредоточили своё внимание на реке Тунгуска в Смидовичском районе. Водная артерия за прошедшие двое суток поднялась более чем на метр, достигнув уровня «неблагоприятного явления». В районе сёл Николаевка, Архангеловка, Волочаевка-2, Даниловка специалисты организовали гидропосты. Власти проинформировали население о возможных природных неприятностях. Муниципальные образования запаслись дезинфицирующими средствами. На всякий случай специальные комиссии обследовали кладбища в Биробиджане и Раздольном – ни одно захоронение в зону подтопления не попало. В посёлке Тукалевском возобновлено движение общественного транспорта.