В ЕАО спасатели считают освобождённые от стихии подворья

Posted 19 июня 2016, 04:44
Published 19 июня 2016, 04:44
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
Специалисты МЧС Еврейской автономной области сегодня, 19 июня, объявили об «освобождении» из водного плена села Раздольного. Между тем в зоне подтопления остаются несколько районов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«На реках Биджан, Большая Бира, Кирга и Икура наблюдается спад уровня воды, в результате чего освобождены 12 жилых домов и 37 придомовых территорий города Биробиджана и сёл Биджан, Раздольное, Птичник. На территории Еврейской автономной области, по состоянию на 11 часов утра 19 июня в зоне подтопления остаются 23 жилых дома и 95 приусадебных участков (г. Биробиджан, с. Биджан). Из села Раздольного Биробиджанского района вода ушла», – сообщает областное управление МЧС.
Сегодня спасатели сосредоточили своё внимание на реке Тунгуска в Смидовичском районе. Водная артерия за прошедшие двое суток поднялась более чем на метр, достигнув уровня «неблагоприятного явления». В районе сёл Николаевка, Архангеловка, Волочаевка-2, Даниловка специалисты организовали гидропосты. Власти проинформировали население о возможных природных неприятностях. Муниципальные образования запаслись дезинфицирующими средствами. На всякий случай специальные комиссии обследовали кладбища в Биробиджане и Раздольном – ни одно захоронение в зону подтопления не попало. В посёлке Тукалевском возобновлено движение общественного транспорта.
Как ранее информировало РИА «Восток-Медиа», 14 июня власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Биробиджане и Биробиджанском районе ЕАО. Постепенно ситуация с паводком стабилизируется.
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