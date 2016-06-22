Минуты молчания проходят и в банках

Posted 22 июня 2016, 09:13
Published 22 июня 2016, 09:13
Modified 17 сентября 2022, 14:26
Updated 17 сентября 2022, 14:26
Одним из участников «Минуты памяти», организованной гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России», стал Дальневосточный Сбербанк. В 11:00 по хабаровскому времени – именно в это время 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, сотрудники банка почтили память героев, не доживших до великой Победы, тремя минутами молчания.
К акции присоединились и клиенты, находящиеся в этот момент в офисах Сбербанка по всему Дальнему Востоку. Также клиентам выдавались символы Дня памяти и скорби – значки с изображением гвоздики.
«Это наш долг – сохранить светлую память о героических предках для следующих поколений. Также Сбербанк совместно с фондом «Память поколений» предлагает клиентам в этот день оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Денежные переводы в благотворительный фонд осуществляются как в отделениях, так и с помощью устройств самообслуживания, сервиса «Сбербанк Онлайн», либо через промосайт», – подчеркнул председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов.