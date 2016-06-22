Минуты молчания проходят и в банках

«Это наш долг – сохранить светлую память о героических предках для следующих поколений. Также Сбербанк совместно с фондом «Память поколений» предлагает клиентам в этот день оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Денежные переводы в благотворительный фонд осуществляются как в отделениях, так и с помощью устройств самообслуживания, сервиса «Сбербанк Онлайн», либо через промосайт», – подчеркнул председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов.