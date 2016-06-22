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Posted 22 июня 2016, 09:13

Published 22 июня 2016, 09:13

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

Минуты молчания проходят и в банках

22 июня 2016, 09:13
Дальневосточный Сбербанк поддержал патриотическую акцию

Одним из участников «Минуты памяти», организованной гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России», стал Дальневосточный Сбербанк. В 11:00 по хабаровскому времени – именно в это время 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, сотрудники банка почтили память героев, не доживших до великой Победы, тремя минутами молчания.

К акции присоединились и клиенты, находящиеся в этот момент в офисах Сбербанка по всему Дальнему Востоку. Также клиентам выдавались символы Дня памяти и скорби – значки с изображением гвоздики.

«Это наш долг – сохранить светлую память о героических предках для следующих поколений. Также Сбербанк совместно с фондом «Память поколений» предлагает клиентам в этот день оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Денежные переводы в благотворительный фонд осуществляются как в отделениях, так и с помощью устройств самообслуживания, сервиса «Сбербанк Онлайн», либо через промосайт», – подчеркнул председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сбербанк
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