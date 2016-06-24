Графист Николай Холодок перекинул "Мостик" в своё видение Хабаровска

Posted 24 июня 2016, 02:49
Published 24 июня 2016, 02:49
Modified 17 сентября 2022, 10:33
Updated 17 сентября 2022, 10:33
Сегодня в хабаровском центре социальной работы с населением «Содружество» открылась выставка картин художника-графиста из Амурского района Николая Холодок.
Выставка парадоксально называется «Цветовой нюанс», хотя в большинстве своём собрана из картин в чёрно-белых тонах. Выполнены они в технике «тушь, перо», есть и вырезанные гравюры. Последние — это отсылка к гравюрам, нарисованным в тот момент, когда Хабаровск получил статус города воинской славы, и по словам художника они нигде не выставлялись полностью. Тема краевой столицы сквозит и в работах тушью.
Среди них отдельного внимания заслуживает картина «Мостик», где спиной к зрителю тёмная фигура человека вечно бредёт по мосту и, если смотреть на неё слишком долго, то создается впечатление, что он отходит всё дальше и дальше. Но стоит отвлечься на долю секунды — как он уже снова на своём законном месте.
Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сам Николай Холодок, он ищет вдохновение в окружающем мире, черпает его из жизненных моментов, что особенно видно в других его чёрно-белых работах, представленных на выставке, и вырезанных гравюрах.
Если говорить о картинах в цвете, то их сам автор называет «вынужденными», так как они были нарисованы для Южнокорейского фестиваля, где одним из условий было наличие пейзажей.