Графист Николай Холодок перекинул "Мостик" в своё видение Хабаровска

Среди них отдельного внимания заслуживает картина «Мостик», где спиной к зрителю тёмная фигура человека вечно бредёт по мосту и, если смотреть на неё слишком долго, то создается впечатление, что он отходит всё дальше и дальше. Но стоит отвлечься на долю секунды — как он уже снова на своём законном месте.