Елена Грушунова: молодые мамы после учёбы становятся ценными кадрами

- В 2012 году вышел указ президента о реализации демографической политики в Российской Федерации. В нём было предусмотрено профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста. Речь идёт о женщинах, имеющих официальные трудовые отношения. Они уходят в декрет, потом в отпуск по уходу за ребёнком – и не секрет, что за три года изрядно теряют профессиональные навыки и знания. То есть в их обучении заинтересован и их работодатель. В Приморье действует государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы, целями которой является создание новых рабочих мест для приморцев и насыщение рынка труда востребованными специалистами. Мероприятия программы - в том числе профессиональное обучение безработных - финансируются из краевого бюджета.