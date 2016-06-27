Елена Грушунова: молодые мамы после учёбы становятся ценными кадрами

Posted 27 июня 2016, 07:22
Published 27 июня 2016, 07:22
Modified 17 сентября 2022, 10:33
Updated 17 сентября 2022, 10:33
В Приморском крае уже несколько лет действует госпрограмма профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Как стать участницей программы и сколько женщин могут рассчитывать на бесплатные курсы повышения квалификации, в интервью РИА «Восток-Медиа» рассказала начальник отдела профориентации и профессионального обучения департамента труда и социального развития Приморского края Елена Грушунова.
- Какие направления подготовки предлагают молодым женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком?
- На профессиональное обучению направляются женщины, состоящие в трудовых отношениях с работодателем, и повышение квалификации связано с их предыдущей профессиональной деятельностью. Очень активно повышают квалификацию сотрудники систем здравоохранения и образования. Однако часто бывает так, что до ухода в декрет у женщины вовсе не было профессиональной подготовки. Например, 34 заявительницы до курсов трудились неквалифицированными специалистами. Сейчас у этих женщин появился шанс начать карьеру: они прошли обучение и получили специальности поваров, кладовщиков, продавцов. Весьма популярны такие специальности, как бухгалтер, инспектор отдела кадров, медицинская сестра, секретарь. Многие хотят освоить «1С-бухгалтерию». Всего мы можем предложить 44 программы обучения. Если женщина не имеет специальности и затрудняется определить свои профессиональные предпочтения, мы предлагаем пройти профориентационный тест – тоже бесплатно.
- Почему для них переобучение бесплатное?
- В 2012 году вышел указ президента о реализации демографической политики в Российской Федерации. В нём было предусмотрено профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста. Речь идёт о женщинах, имеющих официальные трудовые отношения. Они уходят в декрет, потом в отпуск по уходу за ребёнком – и не секрет, что за три года изрядно теряют профессиональные навыки и знания. То есть в их обучении заинтересован и их работодатель. В Приморье действует государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы, целями которой является создание новых рабочих мест для приморцев и насыщение рынка труда востребованными специалистами. Мероприятия программы - в том числе профессиональное обучение безработных - финансируются из краевого бюджета.
- Сколько женщин в Приморье уже прошли переобучение?
- В 2016 году у нас запланировано обучить 300 женщин. К сегодняшнему моменту на обучение направлено уже 188 человек. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году на данный период. Ежегодно количество молодых мам, проходящих переобучение по госпрограмме, увеличивается. На оплату профессиональной подготовки женщин департамент в этом году планирует потратить около 3 миллионов 600 тысяч рублей. При этом уже израсходовано 1 миллион 850 тысяч рублей – деньги направлены на оплату образовательных услуг в учебные заведения.
- Какие учебные заведения приглашают молодых мам на курсы? Какие документы они потом выдают им? Нужно ли после окончания курсов сдавать экзамен?
- Мы заключаем договоры с учебными заведениями края на обучение – их насчитывается около 80. Однако часто бывает, что в сельской местности учебные заведения не предлагают того спектра образовательных программ, который востребован. Поэтому мы либо практикуем дистанционное обучение, либо женщины приезжают учиться во Владивосток и другие города Приморского края. В этом случае им оплачиваются проживание, проезд и суточные. После прохождения курсов обязательно проводится итоговая аттестация и выдаётся документ об окончании обучения.
- Распространяется ли эта программа на приезжих из других регионов?
- Только в том случае, если они имеют регистрацию в Приморском крае.
- Что нужно сделать, чтобы стать участницей программы?
- Для того чтобы пройти переобучение, женщине нужно обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Их в Приморье 29, они есть практически в каждом муниципальном образовании. Пакет документов включает копию паспорта, заявление, копию приказа об отпуске женщины от её предприятия и свидетельство о рождении ребёнка.
- На сколько лет рассчитана программа помощи молодым матерям в обучении и трудоустройстве?
- Пока государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения» рассчитана до 2020 года. Но срок наверняка будет продлён, поскольку это президентский указ, касающийся социальной сферы.