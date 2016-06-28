Тракторист из Приамурья упустил квадроцикл на чемпионате по пахоте

«Он ещё ходил неважно, а в трактор уже его тянуло. Когда был в третьем классе, мы купили ему мини-трактор, так он на нём быстро и научился ездить. У него изначально было огромное желание им управлять, трактор ему и учиться помогал. Мы с отцом говорили: получишь пятёрку — поедешь сегодня за рулём», — поделилась своими воспоминаниями мама Егора Елена Сапункова.