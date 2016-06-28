Тракторист из Приамурья упустил квадроцикл на чемпионате по пахоте

Posted 28 июня 2016, 07:36
Published 28 июня 2016, 07:36
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
В посёлке Винзили неподалеку от Тюмени подвели итоги V Открытого чемпионата России по пахоте. Одним из победителей в «Трактор-шоу», которые являются частью соревнований, стал 19-летний житель Приамурья Егор Сапунков. Он стал вторым в мастерстве управления трактором, уступив главный приз — квадроцикл — Александру Дерюгину из Ленинградской области. Третье место, как пишут «Тюменские известия», досталось Александру Долбину из Ставропольского края.
Егор завоевал второе место и получил приз 100 тысяч рублей. За лето и во время уборочной кампании, как отмечает приамурское информагентство «Порт Амур», он планирует хорошо поработать и по осени на выигранные и ещё заработанные средства купить автомобиль.
С самого детства Егор приобщался к сельскому труду, у него есть от кого перенять опыт. Его отец Игорь Сапунков рассказал корреспондентам, что имеет своё фермерское хозяйство, занимается полеводством много лет. Родители сначала не хотели отпускать сына на соревнования в разгар посевной, но тот уговорил их, а своего товарища попросил подменить его в поле.
«Он ещё ходил неважно, а в трактор уже его тянуло. Когда был в третьем классе, мы купили ему мини-трактор, так он на нём быстро и научился ездить. У него изначально было огромное желание им управлять, трактор ему и учиться помогал. Мы с отцом говорили: получишь пятёрку — поедешь сегодня за рулём», — поделилась своими воспоминаниями мама Егора Елена Сапункова.