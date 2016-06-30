Хабаровские школьники бесплатно увидят Крым и города Золотого кольца

Всего от Хабаровского края в поездки отправятся более 350 школьников. В течение трёх дней они пробудут в Санкт-Петербурге, где увидят архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей. Учащиеся посетят старейшую кинокомпанию России «Ленфильм», отправятся в город Старая Ладога, Этнографический музей и Мариинский театр. Также юные жители региона побывают в Москве и городах Золотого кольца России, где посетят музей Александра Пушкина на Пречистенке, окунутся в атмосферу жизни Льва Толстого в Хамовниках, смогут прикоснуться к экспонатам в квартире-музее Михаила Булгакова, посетят старинную городскую усадьбу «Дом Гоголя».