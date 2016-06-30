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Posted 29 июня 2016, 23:24

Published 29 июня 2016, 23:24

Modified 17 сентября 2022, 10:33

Updated 17 сентября 2022, 10:33

Хабаровские школьники бесплатно увидят Крым и города Золотого кольца

29 июня 2016, 23:24
По четырём туристическим маршрутам отправятся отличники и дети из многодетных семей

Школьники Хабаровского края отправятся по четырём маршрутам в рамках национальной программы детского туризма «Моя Россия». С 1 сентября по 15 ноября дети, добившиеся успехов в учебной и внеучебной деятельности, из малообеспеченных и многодетных семей посетят исторически важные города России.

Всего от Хабаровского края в поездки отправятся более 350 школьников. В течение трёх дней они пробудут в Санкт-Петербурге, где увидят архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей. Учащиеся посетят старейшую кинокомпанию России «Ленфильм», отправятся в город Старая Ладога, Этнографический музей и Мариинский театр. Также юные жители региона побывают в Москве и городах Золотого кольца России, где посетят музей Александра Пушкина на Пречистенке, окунутся в атмосферу жизни Льва Толстого в Хамовниках, смогут прикоснуться к экспонатам в квартире-музее Михаила Булгакова, посетят старинную городскую усадьбу «Дом Гоголя».

Следующий культурно-образовательный маршрут — «Русские усадьбы. Литература». Он проходит через Москву, Коломну, Константиново, Тулу, Ясную поляну и Мелихово. В первый из трёх дней школьники посетят усадьбу Лажечникова и музей-заповедник Сергея Есенина. На следующий день примут участие в интерактивной программе «В гостях у великих писателей Тульской области», увидят усадьбы Льва Толстого и Антона Чехова.

В программе «Культура Крыма — детям» школьники увидят весь южный берег полуострова, посетят столицу Республики Симферополь, проедут по единственной в Европе горно-троллейбусной трассе Алушта — Ялта. Также дети побывают на знаменитой Медведь-горе, у подножия которой находится Международный детский лагерь «Артек», посетят Ливадийский дворец и «Белую дачу» Чехова.

В Севастополе их ждут экскурсии в музей «Панорама» и историко-археологический заповедник Херсонес Таврический. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, школьники отправятся в путешествие бесплатно. Детям оплатят культурно-образовательные маршруты, проживание, питание и экскурсионное обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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