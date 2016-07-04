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Posted 4 июля 2016, 01:40

Published 4 июля 2016, 01:40

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

Хабаровский аэропорт получит увеличенное энергоснабжение

4 июля 2016, 01:40
Филиал ДРСК проводит комплексную реконструкцию питающей воздушную гавань подстанции

На подстанции 110/35/6 «ГВФ», находящейся в ведении Хабаровского филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК», входит в холдинг РАО ЭС Востока), завершился монтаж третьего силового трансформатора. Эта подстанция является основным питающим центром аэропорта Хабаровска.

Увеличение мощности подстанции ДРСК потребовалось в рамках реализации масштабного проекта ТОР «Хабаровск». Аэровокзал краевого центра в течение ближайших четырёх лет станет одним из крупнейших авиаузлов международного значения на Дальнем Востоке, для которого понадобятся дополнительные энергомощности. С этой целью филиалом АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» проводятся мероприятия по комплексной реконструкции питающей аэропорт подстанции «ГВФ». На сегодняшний день завершена установка третьего силового трансформатора 110/6 кВ, что позволит увеличить мощность подстанции на 25 МВА, или на 50 процентов от существующих показателей.

С промежуточными результатами строительства накануне ознакомилась комиссия в составе руководства энергопредприятия и топ-менеджмента ОАО «Хабаровский аэропорт». Со стороны энергетиков в рабочей встрече приняли участие директор филиала ДРСК Андрей Кузнецов и начальник отдела капитального строительства и инвестиций «Хабаровских электрических сетей» Виктор Назаренко. Интересы аэровокзала представляли заместитель исполнительного директора по проектным работам Дмитрий Петриченко и главный энергетик Константин Краснопеев.

По словам Андрея Кузнецова, возможности обновлённого центра питания в дальнейшем покроют не только запросы расширяющегося авиатранспортного узла, но и позволят подключать к сетям ДРСК новых заявителей.

С ним согласен и Константин Краснопеев, который отметил, что с учётом перспектив развития аэропорта необходим значительный задел по его высококачественному и бесперебойному энергоснабжению, поскольку аэропортовая деятельность связана с использованием энергоёмкого оборудования.

Завершить реконструкцию подстанции 110/35/6 «ГВФ» специалисты Хабаровского филиала АО «ДРСК» планируют к концу текущего года. Всего на проект будет затрачено порядка 171 миллиона рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ДРСК
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