Хабаровский аэропорт получит увеличенное энергоснабжение

Увеличение мощности подстанции ДРСК потребовалось в рамках реализации масштабного проекта ТОР «Хабаровск». Аэровокзал краевого центра в течение ближайших четырёх лет станет одним из крупнейших авиаузлов международного значения на Дальнем Востоке, для которого понадобятся дополнительные энергомощности. С этой целью филиалом АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» проводятся мероприятия по комплексной реконструкции питающей аэропорт подстанции «ГВФ». На сегодняшний день завершена установка третьего силового трансформатора 110/6 кВ, что позволит увеличить мощность подстанции на 25 МВА, или на 50 процентов от существующих показателей.