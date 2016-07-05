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Posted 4 июля 2016, 22:45

Published 4 июля 2016, 22:45

Modified 17 сентября 2022, 10:31

Updated 17 сентября 2022, 10:31

Владивосток готовится к удару первого в сезоне тайфуна

4 июля 2016, 22:45
Nepartak уже появился на горизонте

В ближайшие дни в крае сохранится неустойчивая погода – в континентальных районах будет жарко, на побережье немного похолодает. При этом в конце недели Приморье может оказаться под ударом первого в сезоне тайфуна, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», в предстоящие дни погоду в регионе будет определять антициклон, усиливающийся в Охотском море, – Приморье окажется в зоне его влияния.

Во вторник, 5 июля, в крае сохранится устойчивый характер погоды, существенных осадков сегодня не предвидится. В континентальных районах установится 30-градусная жара при слабом ветре. На побережье, как уже успели заметить местные жители, немного похолодало – столбик термометра опустился до +16…+22 градусов.

В краевом центре по-прежнему властвует переменная облачность без осадков. Воздух сегодня максимум прогреется до +18. При этом с юго-востока подует умеренный до сильного ветер.

Между тем синоптики решили огорчить обрадовавшихся приморцев – 10-11 июля к Владивостоку может подойти первый тайфун. По словам начальника Примгидромета Бориса Кубая, первый в этом сезоне тайфун Nepartak уже появился на горизонте и может оказаться под Корейским проливом.

«Предварительные расчёты показывают, что 10–11 июля он может в ослабленном состоянии пронестись над Японским морем несколько южнее Владивостока. Но тайфун есть тайфун, будем следить за ним на протяжении всей его жизни и корректировать расчёты. Кстати, с приближением тайфуна температура воды в Приморье начнёт соответствовать лету», - отметил Борис Кубай.

При этом, уверяет главный синоптик края, к концу декады приморцы почувствуют на себе все прелести жары и духоты. Столбик термометра в Приморье приблизится к 40-градусной отметке, на побережье – 30 градусам тепла.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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