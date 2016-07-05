Владивосток готовится к удару первого в сезоне тайфуна

«Предварительные расчёты показывают, что 10–11 июля он может в ослабленном состоянии пронестись над Японским морем несколько южнее Владивостока. Но тайфун есть тайфун, будем следить за ним на протяжении всей его жизни и корректировать расчёты. Кстати, с приближением тайфуна температура воды в Приморье начнёт соответствовать лету», - отметил Борис Кубай.