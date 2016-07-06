Директор школы стал главой общественного совета Хабаровского района

В Хабаровском районе региона прошло первое заседание общественного совета, который создали накануне при администрации муниципалитета. В состав нового консультативно-совещательного органа вошли 13 человек. Из большого числа претендентов рабочая группа предпочла представителей организаций, которые работают на территории района, а также тех, кто активно участвует в решении важных политических, экономических и социальных вопросов.