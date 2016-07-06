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Posted 6 июля 2016, 04:50

Published 6 июля 2016, 04:50

Modified 17 сентября 2022, 10:31

Updated 17 сентября 2022, 10:31

Директор школы стал главой общественного совета Хабаровского района

6 июля 2016, 04:50
В состав нового органа вошли тринадцать человек

В Хабаровском районе региона прошло первое заседание общественного совета, который создали накануне при администрации муниципалитета. В состав нового консультативно-совещательного органа вошли 13 человек. Из большого числа претендентов рабочая группа предпочла представителей организаций, которые работают на территории района, а также тех, кто активно участвует в решении важных политических, экономических и социальных вопросов.

По словам заместителя главы Хабаровского района Инны Лаврук, общественный совет будет приносить пользу. Все его идеи и предложения помогут вырабатывать совместные конструктивные решения. На первом заседании избрали председателя совета — его возглавил директор общеобразовательной школы села Ракитное, тренер многих районных спортивных команд Сергей Клевакин. Его заместителем стала глава некоммерческой организации «Союз деловых женщин» Виктория Трегубенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Представители общественного совета составили план, по которому они будут работать до конца года. Так, с администрацией муниципалитета будут обсуждать состояние и развитие туристических и культурно-рекреационных объектов района, качество оказания медицинских услуг, государственную поддержку многодетным семьям, популяризацию физической культуры и спорта среди населения, а также разработку стратегии развития на 2017-2020 годы.

Кроме этого, общественники поучаствуют в переговорах по поводу государственных и муниципальных программ, а также в совместных рейдах с «Экопатрулём». Также поступило предложение организовать в начале августа дружеский турнир по мини-лапте среди сборных команд администрации Хабаровского района, глав сельских поселений и совета.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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