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Posted 6 июля 2016, 04:31

Published 6 июля 2016, 04:31

Modified 17 сентября 2022, 10:31

Updated 17 сентября 2022, 10:31

В Комсомольске за 14 краж и грабёж осудят пожилого рецидивиста

6 июля 2016, 04:31
Фигурант похищал имущество и наличные деньги

Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре раскрыли 15 фактов хищения имущества и денег. Ущерб на общую сумму около 200 тысяч рублей жителям города причинил 51-летний комсомольчанин. Ранее он уже был неоднократно судим за аналогичные преступления.

В дежурную часть местного отделения полиции обратился житель Комсомольска, который сообщил, что неизвестный проник в подсобное помещение станции технического обслуживания на улице Кирова и похитил из шкафчика для одежды сотовый телефон стоимостью 22 тысячи рублей.

Ещё один факт кражи стражи правопорядка зафиксировали в ресторане по переулку Тракторному. В данном случае добычей злоумышленника стало более 70 тысяч рублей. Выручку работники заведения хранили под подушкой дивана в гардеробной. Также в дежурную часть отдела полиции № 1 обратилась комсомольчанка, которая сообщила, что её гость открыто похитил у неё 16 тысяч рублей и скрылся.

По подозрению в совершении указанных преступлений оперативники отдела полиции № 1 управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре задержали 51-летнего местного жителя. Ранее он уже был несколько раз судим. Мужчина признался, что похищенное имущество продал, а денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время фигуранту предъявили обвинение по 14 фактам краж и одному грабежу. Мужчина водворён в следственный изолятор. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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