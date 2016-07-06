В Комсомольске за 14 краж и грабёж осудят пожилого рецидивиста

Ещё один факт кражи стражи правопорядка зафиксировали в ресторане по переулку Тракторному. В данном случае добычей злоумышленника стало более 70 тысяч рублей. Выручку работники заведения хранили под подушкой дивана в гардеробной. Также в дежурную часть отдела полиции № 1 обратилась комсомольчанка, которая сообщила, что её гость открыто похитил у неё 16 тысяч рублей и скрылся.