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Posted 7 июля 2016, 08:39

Published 7 июля 2016, 08:39

Modified 17 сентября 2022, 10:31

Updated 17 сентября 2022, 10:31

Идея отмены новогодних каникул не нашла в Хабаровском крае поддержки

7 июля 2016, 08:39
Инициативу Владимира Жириновского обсудили, но рекомендовали только принять к сведению

Законодательную инициативу лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, которая подразумевает отмену большинства праздничных дней в российском календаре, обсудили на заседании постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по социальной защите населения и здравоохранению. Его участникам мера, предложенная политиком-старожилом, показалась нежизнеспособной.

Законопроект, разработанный Жириновским, оставляет для россиян всего три праздничных дня — для сравнения, одни только «новогодние каникулы» в январе составили в этом году 10 дней. Лидер партии, выражая заботу о производительности труда в России, рекомендует оставить выходным днём только 1 января, а также позволить гражданам дополнительно отдохнуть 9 мая и 12 июня.

В качестве компенсации за отменённые праздники автор документа предлагает предоставлять работающим жителям страны 10 дней отпуска дополнительно.

«Правительство России эту идею не поддерживает. И не по каким-то экономическим причинам, а в связи с тем, что увеличение продолжительности отпуска должно происходить по каким-то другим основаниям. Это: сложные условия труда, ненормированный рабочий день и так далее. Мы, в свою очередь, полагаем, что наше население не очень обрадуется, что второго января надо будет выходить на работу», — отметила председатель комитета Закдумы края Ирина Штепа.

Она напомнила, что в стране уже существовал подобный распорядок, и тогда государственные учреждения возобновляли работу 2 января, а сотрудники коммерческих структур продолжали праздновать и проводить корпоративы. Депутаты решили рекомендовать региональному парламенту не выражать законопроекту поддержку, а просто «принять его к сведению».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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