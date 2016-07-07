Идея отмены новогодних каникул не нашла в Хабаровском крае поддержки

«Правительство России эту идею не поддерживает. И не по каким-то экономическим причинам, а в связи с тем, что увеличение продолжительности отпуска должно происходить по каким-то другим основаниям. Это: сложные условия труда, ненормированный рабочий день и так далее. Мы, в свою очередь, полагаем, что наше население не очень обрадуется, что второго января надо будет выходить на работу», — отметила председатель комитета Закдумы края Ирина Штепа.