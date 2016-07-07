На летний Кубок КВН во Владивосток приедут Эрнст и Гусман

Posted 7 июля 2016, 08:25
Published 7 июля 2016, 08:25
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
Оргкомитет по подготовке и проведению летнего Кубка КВН во Владивостоке определился с окончательным составом жюри предстоящий игры. Судить чемпионов высшей лиги приедут даже Константин Эрнст и Юлий Гусман, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации администрации Приморья, чтобы выбрать обладателя летнего Кубка-2016, Владивосток посетит настоящая звёздная делегация. В её состав войдут генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, кинорежиссёр Юлий Гусман, юморист и актёр Михаил Галустян, музыкант и ведущий Валдис Пельш, шоумен, актёр и продюсер Сергей Светлаков, заслуженный артист России, актёр Константин Лавроненко и музыкант, основатель группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.
Также известно, что съёмочные группы «Первого канала» и команды-участницы приедут в приморскую столицу заранее, чтобы тщательно подготовиться к игре.
Возможно, 11 сентября на сцене «Фетисов-Арены» также выступит сборная Приморского края. Почётный член краевой молодёжной общественной организации «Приморский клуб весёлых и находчивых» Сергей Матлин надеется, что их игру покажут в телевизионном эфире.
Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало о том, что 11 сентября во Владивостоке в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена» пройдёт летний Кубок КВН: об этом заявил сам президент международного союза Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков во время второй игры четвертьфинала высшей лиги. В Приморье приедут команды «Союз» из Тюменской области и «Сборная Камызякского края» из Астраханской области.
Сам Масляков не считает идею поехать в Приморье дикой, а некоторые члены жюри начали проситься на Дальний Восток, как только услышали о такой возможности. Например, один из самых известных кавээнщиков Михаил Галустян. Между тем сразу после появления информации о проведении такого мероприятия в краевом центре в Сети начался настоящий ажиотаж. Многие приморцы переживали, что не успеют купить билеты, и почти обрывали телефоны КСК "Фетисов-Арена". При этом официальной информации о продаже билетов на игру по-прежнему нет.