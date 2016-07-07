На летний Кубок КВН во Владивосток приедут Эрнст и Гусман

Сам Масляков не считает идею поехать в Приморье дикой, а некоторые члены жюри начали проситься на Дальний Восток, как только услышали о такой возможности. Например, один из самых известных кавээнщиков Михаил Галустян. Между тем сразу после появления информации о проведении такого мероприятия в краевом центре в Сети начался настоящий ажиотаж. Многие приморцы переживали, что не успеют купить билеты, и почти обрывали телефоны КСК "Фетисов-Арена". При этом официальной информации о продаже билетов на игру по-прежнему нет.