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Posted 7 июля 2016, 01:15

Published 7 июля 2016, 01:15

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

Новый учебный год арсеньевцы встретят с новой спортплощадкой

7 июля 2016, 01:15
Она расположится неподалёку от школ № 1 и 3

В Арсеньеве к началу нового учебного года завершится строительство новой универсальной спортивной площадки. Накануне территорию стройки осмотрел губернатор Приморья, выезжавший в Арсеньев с рабочим визитом.

По словам главы городского округа Александра Дронина, пользоваться площадкой смогут около 1500 арсеньевцев, при этом половина из них – учащиеся двух близлежащих школ № 3 и 1. Глава региона порекомендовал городской администрации обратить особое внимание на качество работы подрядчика. Владимир Миклушевский привёл примеры недочётов, допускаемых строителями, – это может быть большой зазор между бортами и основанием площадки, что помешает использовать её зимой в качестве хоккейной коробки. Арсеньевские специалисты заверили губернатора, что проконтролируют соблюдение технологии до самого открытия стадиона.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что универсальные спортплощадки строятся во всех районах Приморья в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 – 2020 годы. В 2014 году в разных муниципалитетах было построено 14 площадок, в 2015 году за счёт средств краевого бюджета приобретено оборудование на строительство ещё 24. Плановое строительство стадионов, по замыслу краевых властей, будет способствовать развитию массового спорта и популяризации здорового образа жизни среди приморцев.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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