Новый учебный год арсеньевцы встретят с новой спортплощадкой

По словам главы городского округа Александра Дронина, пользоваться площадкой смогут около 1500 арсеньевцев, при этом половина из них – учащиеся двух близлежащих школ № 3 и 1. Глава региона порекомендовал городской администрации обратить особое внимание на качество работы подрядчика. Владимир Миклушевский привёл примеры недочётов, допускаемых строителями, – это может быть большой зазор между бортами и основанием площадки, что помешает использовать её зимой в качестве хоккейной коробки. Арсеньевские специалисты заверили губернатора, что проконтролируют соблюдение технологии до самого открытия стадиона.