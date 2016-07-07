Рестораны Владивостока назвали самое популярное летнее блюдо

Posted 7 июля 2016, 06:33
Published 7 июля 2016, 06:33
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Рестораны Владивостока не балуют своих гостей разнообразием летних блюд, однако почти все заведения решили всё-таки предложить национальный русский суп. По словам администраторов, окрошка – одно из самых популярных блюд в жаркий период.
Большинство столовых, кафе и ресторанов Владивостока добавили в своё основное меню летние позиции. Обязательным блюдом в жаркий период стал традиционный русский холодный суп – окрошка. Её цена колеблется от 65 рублей в «Столовой № 1» на Светланской до 230 рублей в ресторане IZ BRASSERIE. Окрошку подают в нескольких вариантах: на воде, квасе и кисломолочном тане или айране.
«В нашем меню появилось сразу несколько летних блюд, в том числе салат «Пармиджана» с рукколой и креветкой, холодный борщ с копчёной уткой, но наибольшей популярностью у гостей пользуется всё-таки окрошка», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» менеджер ресторана «Молоко и мёд».
Гастропаб IZ BRASSERIE летом также предлагает своим гостям устрицы. «Помимо этого, в постоянном меню ресторана есть гаспаччо, салат из свежих овощей и различные морепродукты: краб, трепанг и, конечно, гребешок», - поделилась администратор ресторана Юлия.
Обновлённое меню появилось и в «Столовой № 1». Сейчас в общепите предлагают несколько позиций летних овощных салатов. «Зимой и осенью мы делаем акцент на мясные блюда, сейчас же стараемся разнообразить меню сезонными овощами, тем более они стали намного дешевле, чем в холодное время года», - добавила в разговоре с журналистом менеджер Анна.
Некоторые заведения не стали добавлять сезонные позиции намеренно. Ресторан Zuma, руководство которого несколько раз пережило встречу со знаменитым «Ревизорро» Еленой Летучей, этим летом полагается на основное меню. «У нас имеется достаточно прохладительных напитков и блюд из морепродуктов. Отдельное летнее меню в этом году делать не стали», - рассказала администратор Анастасия. Не изменилось меню и в кафе «Ностальгия», однако там всё же добавили окрошку на мясе.