Рестораны Владивостока назвали самое популярное летнее блюдо

Некоторые заведения не стали добавлять сезонные позиции намеренно. Ресторан Zuma, руководство которого несколько раз пережило встречу со знаменитым «Ревизорро» Еленой Летучей, этим летом полагается на основное меню. «У нас имеется достаточно прохладительных напитков и блюд из морепродуктов. Отдельное летнее меню в этом году делать не стали», - рассказала администратор Анастасия. Не изменилось меню и в кафе «Ностальгия», однако там всё же добавили окрошку на мясе.