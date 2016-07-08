Жительница Хабаровского края ответит за оскорбление полицейского

Posted 8 июля 2016, 07:35
Published 8 июля 2016, 07:35
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Жительница Хабаровского края пойдёт под суд за публичное оскорбление полицейского. Ранее судимая 53-летняя женщина нецензурно выругалась на представителя власти в здании вокзала.
В ноябре 2015 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении железнодорожного вокзала Комсомольска-на-Амуре сначала нецензурно обругала кассира. Как сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте следственного комитета России, когда её попытался усмирить страж правопорядка, она публично оскорбила и его.
Как писало агентство, жители Хабаровского края не в первый раз идут под суд за скандалы с полицейскими. Так, по решению суда за применение насилия к сотруднику МВД житель дальневосточной столицы заплатит 140 тысяч рублей. Мужчина избил правоохранителя, когда тот проводил проверочную закупку алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности. А житель посёлка Джамку за аналогичное преступление отдаст 60 тысяч рублей. Он набросился на стража правопорядка, когда тот составлял протокол.