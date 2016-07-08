Жительница Хабаровского края ответит за оскорбление полицейского

Как писало агентство, жители Хабаровского края не в первый раз идут под суд за скандалы с полицейскими. Так, по решению суда за применение насилия к сотруднику МВД житель дальневосточной столицы заплатит 140 тысяч рублей. Мужчина избил правоохранителя, когда тот проводил проверочную закупку алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности. А житель посёлка Джамку за аналогичное преступление отдаст 60 тысяч рублей. Он набросился на стража правопорядка, когда тот составлял протокол.