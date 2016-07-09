Выпускники Школы-студии МХАТ посвятили свой триумф Галине Бакшеевой

Posted 9 июля 2016, 12:21
Published 9 июля 2016, 12:21
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
Сегодня труппа выпускников Школы-студии МХАТ отыграла на сцене Приморского театра молодёжи второй — и последний для этих гастролей спектакль. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что «Несовременный концерт» создан в жанре вербатим — повествования на документальной основе. В данном случае основой послужили интервью студентов со стариками, чей возраст перевалил за 80. Тогдашние первокурсники с заданием справились — каждый из группы самостоятельно нашёл собеседника и посвятил немало времени изучению его биографии, манеры говорить, пластики... Рассказы пожилых людей стали фрагментами спектакля. К ним режиссёр и его актёры добавили пару сцен из всенародно любимых фильмов «Небесный тихоход» и «Девчата», несколько эстрадных шлягеров полувековой давности, пару недавних хитов и огненный рок-н-ролл в финале, заставивший и зрителей подпрыгивать на своих местах.
Перевоплощаясь в пенсионеров, молодые актёры сумели не сделать старость карикатурой, хотя юмор в спектакле, конечно, есть. «Странно, что люди копируют первые словечки малышей и умиляются их лепету, но никто не стремится копировать стариков. А ведь все мы будем такими», - объяснил перед началом основную интенцию постановки руководитель труппы Виктор Рыжаков. Сам он окончил Дальневосточный институт искусств, который ныне называется академией. Второй показ «Несовременного концерта» актёры посвятили профессору этого вуза Галине Фёдоровне Бакшеевой. После спектакля, когда отгремели овации и студенты исполнили два номера на бис, Виктор Рыжаков преподнёс своей преподавательнице сценической речи огромный букет белых роз.