Выпускники Школы-студии МХАТ посвятили свой триумф Галине Бакшеевой

Сегодня труппа выпускников Школы-студии МХАТ отыграла на сцене Приморского театра молодёжи второй — и последний для этих гастролей спектакль. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что «Несовременный концерт» создан в жанре вербатим — повествования на документальной основе. В данном случае основой послужили интервью студентов со стариками, чей возраст перевалил за 80. Тогдашние первокурсники с заданием справились — каждый из группы самостоятельно нашёл собеседника и посвятил немало времени изучению его биографии, манеры говорить, пластики... Рассказы пожилых людей стали фрагментами спектакля. К ним режиссёр и его актёры добавили пару сцен из всенародно любимых фильмов «Небесный тихоход» и «Девчата», несколько эстрадных шлягеров полувековой давности, пару недавних хитов и огненный рок-н-ролл в финале, заставивший и зрителей подпрыгивать на своих местах.