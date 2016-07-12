Аборигены Хабаровского края попросили у Шпорта больше денег на жильё

Также представители Ассоциации рассказали об административных барьерах, связанных с выловом лососёвых видов рыб. Вячеслав Шпорт подчеркнул, что для изменения ситуации необходимы поправки в федеральное законодательство. Губернатор пообещал, что соответствующие обращения уже в ближайшие дни отправят в адрес министерства сельского хозяйства России и полномочного представителя президента страны Юрия Трутнева.