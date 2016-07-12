Аборигены Хабаровского края попросили у Шпорта больше денег на жильё

Posted 12 июля 2016, 03:44
Published 12 июля 2016, 03:44
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с представителями региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера и обсудил с ними проблемные вопросы, с которыми сталкиваются аборигены.
По словам главы Ассоциации Любови Одзял, большой популярностью у членов национальных общин пользуется программа краевого Минстроя, позволяющая представителям коренных народов, проживающим на селе, получать компенсации в размере до одного миллиона рублей при строительстве индивидуальных жилых домов. Она отметила, что сейчас спрос превышает предложение.
«Объём средств на возведение домов для коренного населения необходимо увеличить. Этот вопрос будет учтён при планировании краевого бюджета на 2017 год. Обеспечить граждан качественных жильём — одна из ключевых задач правительства края», — сказал губернатор.
Также представители Ассоциации рассказали об административных барьерах, связанных с выловом лососёвых видов рыб. Вячеслав Шпорт подчеркнул, что для изменения ситуации необходимы поправки в федеральное законодательство. Губернатор пообещал, что соответствующие обращения уже в ближайшие дни отправят в адрес министерства сельского хозяйства России и полномочного представителя президента страны Юрия Трутнева.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в начале июня парламентарии Хабаровского края предложили совсем отменить заявительный принцип предоставления водных биологических ресурсов в пользование коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Обращение депутатов уже поддержали 18 субъектов страны.
По информации пресс-службы регионального правительства, по итогам встречи губернатор Вячеслав Шпорт поручил краевым министерствам в полном объёме сохранить финансирование фестивалей коренных малочисленных народов, а также решить вопрос о выделении помещений для проведения в Хабаровске творческих и спортивных мероприятий с их участием.