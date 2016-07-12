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Posted 12 июля 2016, 01:04

Published 12 июля 2016, 01:04

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

Энергетики ЛуТЭК и их подшефные добились очередного совместного успеха

12 июля 2016, 01:04
Сюжет
ДГК
Они справились с заданием историко-краеведческой игры лучше других, уступив лишь "Матерям России"

Команда филиала «ЛуТЭК» Дальневосточной генерирующей компании (АО «ДГК») «Светлячки» стала серебряным призёром молодёжной историко-краеведческой игры-квеста «Успеть за 60 минут», впервые организованной в Пожарском муниципальном районе Приморского края. Полученные призы — сертификат на посещение детского развлекательного центра посёлка Лучегорск и сладкий пирог — энергетики передали подшефному Светлогорскому детскому дому.

В игре приняли участие 7 команд, представлявших предприятия, организации, общественные движения муниципального образования. Костяк команды ЛуТЭК составили члены Молодёжного совета филиала: электромонтёр Николай Поткин, ведущий специалист группы социально-трудовых отношений Анна Черникова, электросварщик Октовян Груя, ведущий специалист сектора охраны труда Оксана Филиппова, а также воспитанники Светлогорского детского дома Кристина Иглова и Николай Гаранин. ЛуТЭК третий год шефствует над светлогорцами, реализуя корпоративную программу по социально-профессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей. Ребята из Светлогорья также являются непременными участниками всех культурно-массовых и спортивных мероприятий энергетиков.

На этот раз и волонтёры, и их подопечные впервые познакомились с набирающей популярность городской сюжетной игрой-квестом, отправившись по маршруту в поисках зашифрованных артефактов Лучегорска. На территории посёлка организаторами было подготовлено 15 тайников с закодированными заданиями различного характера, выполнение которых требовало не только сообразительности, творческих, логических способностей, знания истории местности, но и физической подготовки, ведь пройти весь маршрут надо было в течение одного часа.

«Светлячки» финишировали в гонке вторыми, уступив только команде районного представительства Приморского отделения общественного движения «Матери России». «Пусть они будут первыми, нам не обидно», — рассудил Николай Гаранин. «Всё равно наша команда — лучше всех, мы так сплотились и сроднились, что работали, как один компьютер!», — не скрывает восторга Кристина Иглова.

Новая занимательная игра вызвала интерес и у взрослых, и у подростков. «Все одобрили идею провести свой энерго-квест между цеховыми командами ЛуТЭК, конечно, с участием воспитанников детского дома», — говорит ведущий специалист группы социально-трудовых отношений отдела управления персоналом филиала Анна Черникова.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ДГК
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