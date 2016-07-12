Энергетики ЛуТЭК и их подшефные добились очередного совместного успеха

На этот раз и волонтёры, и их подопечные впервые познакомились с набирающей популярность городской сюжетной игрой-квестом, отправившись по маршруту в поисках зашифрованных артефактов Лучегорска. На территории посёлка организаторами было подготовлено 15 тайников с закодированными заданиями различного характера, выполнение которых требовало не только сообразительности, творческих, логических способностей, знания истории местности, но и физической подготовки, ведь пройти весь маршрут надо было в течение одного часа.