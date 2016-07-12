Приморцы получают 25 тысяч из материнского капитала по заявлению в МФЦ

Директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья Илья Красильников рассказал, что с момента начала предоставления услуги в МФЦ в июне прошло совсем немного времени — но услуга уже стала популярной. Заявления от родителей, желающих потратить часть полагающегося им материнского капитала на повседневные нужды, принимают до 30 ноября. При посещении офиса МФЦ понадобится предъявить паспорт и документ, подтверждающий реквизиты счёта, открытого на владельца сертификата или представителя ребёнка. 25 тысяч будут перечислены заявителю на банковский счёт единым платежом в течение двух месяцев. Личного визита в Пенсионный фонд не потребуется. Подать заявление можно и прямо из дома, через портал «Госуслуги» — но в этом случае нужно иметь личный кабинет на портале. Подтверждение регистрации производится опять-таки в офисах МФЦ.