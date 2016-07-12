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Posted 12 июля 2016, 01:34

Published 12 июля 2016, 01:34

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

Приморцы получают 25 тысяч из материнского капитала по заявлению в МФЦ

12 июля 2016, 01:34
Понадобятся лишь паспорт и реквизиты

Более 6 тысяч приморцев уже обналичили 25 тысяч из материнского капитала — такую возможность в этом году предоставили родителям двух или более детишек. РИА «Восток-Медиа» не раз сообщало о том, на что разрешается тратить материнский капитал. При этом перечень использования регионального маткапитала несколько шире, чем федерального. С этого года неизрасходованный капитал разрешается частично обналичить — и потратить деньги на повседневные нужды. Подать соответствующее заявление приморцы могут в офисах МФЦ «Мои документы», которых по всему краю насчитывается 35. Новой услугой уже воспользовались более шести тысяч приморцев.

Директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья Илья Красильников рассказал, что с момента начала предоставления услуги в МФЦ в июне прошло совсем немного времени — но услуга уже стала популярной. Заявления от родителей, желающих потратить часть полагающегося им материнского капитала на повседневные нужды, принимают до 30 ноября. При посещении офиса МФЦ понадобится предъявить паспорт и документ, подтверждающий реквизиты счёта, открытого на владельца сертификата или представителя ребёнка. 25 тысяч будут перечислены заявителю на банковский счёт единым платежом в течение двух месяцев. Личного визита в Пенсионный фонд не потребуется. Подать заявление можно и прямо из дома, через портал «Госуслуги» — но в этом случае нужно иметь личный кабинет на портале. Подтверждение регистрации производится опять-таки в офисах МФЦ.

Расширение перечня услуг, оказываемых населению в МФЦ, ведётся в соответствии с государственной программой Приморского края «Информационное общество» на 2013 — 2020 годы. На сегодня жителям края доступны более 200 государственных услуг в режиме «одного окна» без очередей, 17 из них — услуги Пенсионного фонда России. Материнский капитал находится в ведении именно этой структуры.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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