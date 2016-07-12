Владивостокскому океанариуму исполнилось 25 лет

Posted 12 июля 2016, 03:03
Published 12 июля 2016, 03:03
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
Сегодня океанариум Владивостока отметил 25-й день рождения. За это время он стал одной из главных достопримечательностей города. О том, как появился и развивался знаменитый морской музей, рассказывает РИА «Восток-Медиа».
Океанариум на Спортивной набережной Владивостока открыли незадолго до распада Советского Союза – 12 июля 1991 года, в День рыбака. Тогда же он принял своих первых посетителей. На тот момент он стал третьим океанариумом в СССР.
Идея морского музея во Владивостоке ожидала своего воплощения много лет. В конце семидесятых годов ихтиолог ТИНРО Вячеслав Шунтов предложил собственными силами организовать музей. К этому времени научная коллекция института составляла около 20 тысяч экземпляров, часть из них была уникальна. Первым шагом к появлению океанариума стало создание таксидермической мастерской. Там учёные изготовили первые экспонаты, которые выставили в самостоятельно отстроенных выставочных залах. Первые экспозиции назывались «Коралловый риф» и «Странствующие альбатросы». Реализация этих планов началась после приезда во Владивостока генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва в 1986 году. Ответственные товарищи составили проект, развернулась стройка. В результате через четыре года на Спортивной набережной появилось здание океанариума. Не обошлось в строительстве и без иностранного участия – японская фирма «НИТИРО Корпорейшен» предоставила аквариумы и оборудование для морского музея.
Океанариуму удалось пережить девяностые с его приватизацией и шагнуть в третье тысячелетие. В последние годы здание постоянно обновляют и ремонтируют. Последняя масштабная реконструкция океанариума велась в 2011 году перед саммитом АТЭС. Морской музей по сей день является популярным туристическим объектом в приморской столице. По заверениям сотрудников учреждения, экспозицию ежегодно посещают 130-150 тысяч человек. Неизбывной популярностью он пользуется у китайских гостей – так, в начале «нулевых» океанариум принимал до 50 тысяч туристов в месяц.
Посетителей привлекает, прежде всего, «живая» экспозиция – в океанариуме содержится около 120 видов морских животных. В первые годы в аквариумах содержались преимущественно тропические обитатели, так как рыбы в основном поступали из Японии. Теперь же экспозицию «разбавили» морскими обитателями Приморья – трепангом, желтопёрой камбалой, актиниями.
Хватает в океанариуме и музейных экспонатов. Самый «древний» из них – эмбрион калана-альбиноса, добытый в далёком 1916 году. Ещё одним интересным экземпляром является гигантская морская черепаха, выловленная в 1936 году в заливе Петра Великого.
А вот история младшего "собрата" владивостокского морского музея – Приморского океанариума на Русском острове – далеко не так радужна. Он ещё не успел открыться, а уже оброс несколькими уголовными делами. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о суде над одним из строителей океанариума – Олегом Шишовым. Ещё одного фигуранта громкого дела – Андрея Поплавского – судят сейчас во Фрунзенском районном суде Владивостока.
При подготовке публикации использованы данные из "Календаря дат и событий" краевой публичной библиотеки имени Горького.