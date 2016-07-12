Владивостокскому океанариуму исполнилось 25 лет

Идея морского музея во Владивостоке ожидала своего воплощения много лет. В конце семидесятых годов ихтиолог ТИНРО Вячеслав Шунтов предложил собственными силами организовать музей. К этому времени научная коллекция института составляла около 20 тысяч экземпляров, часть из них была уникальна. Первым шагом к появлению океанариума стало создание таксидермической мастерской. Там учёные изготовили первые экспонаты, которые выставили в самостоятельно отстроенных выставочных залах. Первые экспозиции назывались «Коралловый риф» и «Странствующие альбатросы». Реализация этих планов началась после приезда во Владивостока генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва в 1986 году. Ответственные товарищи составили проект, развернулась стройка. В результате через четыре года на Спортивной набережной появилось здание океанариума. Не обошлось в строительстве и без иностранного участия – японская фирма «НИТИРО Корпорейшен» предоставила аквариумы и оборудование для морского музея.