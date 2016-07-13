Льготников Приморья не оставят без лекарственной помощи

Posted 13 июля 2016, 05:19
Published 13 июля 2016, 05:19
Modified 17 сентября 2022, 10:31
Updated 17 сентября 2022, 10:31
В Приморье решено выделить дополнительное финансирование из краевого бюджета на обеспечение льготных категорий граждан необходимыми лекарствами. На эти цели край направит 50 миллионов рублей вдобавок к ранее заложенным 680 миллионам из бюджетов разных уровней.
Инициатива добавить денег на лекарства для льготников принадлежит губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому. Сегодня это предложение одобрили депутаты нынешнего созыва краевого парламента на своём итоговом заседании.
Ежегодно в Приморье возрастает количество людей, страдающих редкими заболеваниями. Стоимость препаратов для их лечения в среднем составляет 80-100 тысяч рублей в месяц. С января по июнь в крае прибавилось 16 таких больных. На лекарства для них должны выделяться федеральные дотации – в прошлом году их сумма составила более 43 миллионов рублей, и 33 миллиона выделил бюджет Приморского края в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2020 годы. Однако в нынешнем году обеспечение препаратами пациентов с орфанными заболеваниями пока полностью осуществляется за счёт краевых средств. С начала года на это было потрачено более 51 миллиона рублей, и дополнительное финансирование в размере 50 миллионов решит вопрос бесперебойного снабжения больных жизненно важными лекарствами.
Пациенты с орфанными заболеваниями – лишь часть тех, кто получает лекарства бесплатно при государственной поддержке. Льготников в Приморье гораздо больше – и в этом году на их лекарственное обеспечение из всех источников финансирования направлено 680 миллионов рублей.