Льготников Приморья не оставят без лекарственной помощи

Ежегодно в Приморье возрастает количество людей, страдающих редкими заболеваниями. Стоимость препаратов для их лечения в среднем составляет 80-100 тысяч рублей в месяц. С января по июнь в крае прибавилось 16 таких больных. На лекарства для них должны выделяться федеральные дотации – в прошлом году их сумма составила более 43 миллионов рублей, и 33 миллиона выделил бюджет Приморского края в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2020 годы. Однако в нынешнем году обеспечение препаратами пациентов с орфанными заболеваниями пока полностью осуществляется за счёт краевых средств. С начала года на это было потрачено более 51 миллиона рублей, и дополнительное финансирование в размере 50 миллионов решит вопрос бесперебойного снабжения больных жизненно важными лекарствами.