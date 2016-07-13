На Сахалине построят свинокомплекс за 2,3 миллиарда

Posted 13 июля 2016, 09:12
Published 13 июля 2016, 09:12
Modified 17 сентября 2022, 14:26
Updated 17 сентября 2022, 14:26
АО «Мерси Агро Сахалин» и Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» подписали договор о банковском сопровождении проекта строительства свиноводческого комплекса на территории опережающего развития «Южная».
Компания «Мерси Агро Сахалин», финансируемая Корпорацией развития Сахалинской области, приступила к реализации инвестиционного проекта — строительства свинокомплекса в селе Таранай Анивского района Сахалинской области стоимостью 2,3 миллиарда рублей. Сбербанк, со своей стороны, обеспечивает прозрачность механизма расходования бюджетных средств, внесённых государством в капитал АО «Корпорация развития Сахалинской области».
«Общая задача для нас и наших партнёров — обеспечить качество реализации столь значимого для области инвестиционного проекта. Сбербанк осуществляет банковское сопровождение крупных государственных контрактов по всей России, и мы уверены, что наш опыт позволит создать все условия для исполнения проекта в утверждённом порядке», — сообщила управляющая Южно-Сахалинским отделением Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Наталия Лейдман.