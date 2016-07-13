На Сахалине построят свинокомплекс за 2,3 миллиарда

«Общая задача для нас и наших партнёров — обеспечить качество реализации столь значимого для области инвестиционного проекта. Сбербанк осуществляет банковское сопровождение крупных государственных контрактов по всей России, и мы уверены, что наш опыт позволит создать все условия для исполнения проекта в утверждённом порядке», — сообщила управляющая Южно-Сахалинским отделением Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Наталия Лейдман.