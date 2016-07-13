vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля 2016, 09:12

Published 13 июля 2016, 09:12

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

На Сахалине построят свинокомплекс за 2,3 миллиарда

13 июля 2016, 09:12
Сбербанк приступил к обслуживанию счетов резидента ТОР

АО «Мерси Агро Сахалин» и Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» подписали договор о банковском сопровождении проекта строительства свиноводческого комплекса на территории опережающего развития «Южная».

Компания «Мерси Агро Сахалин», финансируемая Корпорацией развития Сахалинской области, приступила к реализации инвестиционного проекта — строительства свинокомплекса в селе Таранай Анивского района Сахалинской области стоимостью 2,3 миллиарда рублей. Сбербанк, со своей стороны, обеспечивает прозрачность механизма расходования бюджетных средств, внесённых государством в капитал АО «Корпорация развития Сахалинской области».

«Общая задача для нас и наших партнёров — обеспечить качество реализации столь значимого для области инвестиционного проекта. Сбербанк осуществляет банковское сопровождение крупных государственных контрактов по всей России, и мы уверены, что наш опыт позволит создать все условия для исполнения проекта в утверждённом порядке», — сообщила управляющая Южно-Сахалинским отделением Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Наталия Лейдман.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сбербанк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика