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Posted 13 июля 2016, 05:34

Published 13 июля 2016, 05:34

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Вячеслав Шпорт о наводнениях: мы должны извлечь уроки из прошлого

13 июля 2016, 05:34
Губернатор рассказал, что региону предстоит сделать, чтобы защититься от рек

После масштабного разлива рек в 2013 году, который привёл в Хабаровском крае к чрезвычайной ситуации, Хабаровский край сделал всё необходимое, чтобы подобное не повторилось. Так считает губернатор Вячеслав Шпорт, о чём он заявил во время последнего осмотра защитной дамбы у береговой линии дальневосточной столицы. Как писало РИА "Восток-Медиа", её строительство идёт опережающими темпами.

"Мы сделали всё правильно после наводнения, своевременно провели ряд организационных мероприятий, в том числе с федеральным центром. Нас поддержали и президент, и председатель правительства в этом. Мы настояли на том, чтобы сразу после наводнения резко начать проектирование, и сейчас процесс идёт, как видите, очень быстро", — рассказал губернатор.

Всего до 2020 года в 11 населённых пунктах Хабаровского края планируется возвести 12 гидрозащитных сооружений общей протяжённостью 82 километра. Стоимость объектов оценивается в 15,5 миллиарда рублей. В следующем году в регионе должно начаться строительство сразу нескольких дамб. Первый в очереди — Комсомольск-на-Амуре.

В прошлом году власти второго по численности населения города заговорили о защите одного из парков Комсомольска-на-Амуре от вод реки Силинки. Она подмывает берег популярного места отдыха горожан, из-за чего за предыдущие три года территория парка уменьшилась на 50-60 квадратных метров. В защите нуждается и вся Набережная города.

"Дамба там будет ещё больше — в пять раз длиннее хабаровской будет защитное сооружение вдоль города. В этом году мы планируем закончить проектную документацию, чтобы в следующем — приступить к работе. Там есть ещё отрезки по районам Комсомольска, которые тоже попадают в зону защиты", — поделился Вячеслав Шпорт.

Проекты уже получили положительные заключения экспертов, а заявки на получения субсидий из госказны направлены в правительство России. Так, на защиту от Селинки Комсомольску нужно 745 миллионов рублей.

Также, как писало ранее агентство, на 2017-2018 годы правительство края намерено привлечь из федерального бюджета 250 миллионов рублей на возведение защитной дамбы в селе Бельго Комсомольского района. Ещё 700 миллионов потребуется на строительство сооружения в посёлке Молодёжный — по планам оно продлится с 2017 по 2019 год.

"Не было бы счастья, да несчастье немного помогло. Мы натерпелись столько в наводнение 13-го года — девять районов тонуло тогда — что сейчас мы должны извлечь уроки из прошлого и ускоренными темпами защитить наших граждан. Это у нас получается, и я думаю — мы всё сделаем", — заключил губернатор.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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