Вячеслав Шпорт о наводнениях: мы должны извлечь уроки из прошлого

"Дамба там будет ещё больше — в пять раз длиннее хабаровской будет защитное сооружение вдоль города. В этом году мы планируем закончить проектную документацию, чтобы в следующем — приступить к работе. Там есть ещё отрезки по районам Комсомольска, которые тоже попадают в зону защиты", — поделился Вячеслав Шпорт.