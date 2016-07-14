Депутаты Приморья хотят видеть Владивосток на новых деньгах

«Для новой банкноты жителями Приморья были выбраны символы, ассоциирующиеся с современным Владивостоком, основным из которых в настоящее время является узнаваемый во всём мире мост через бухту Золотой Рог, построенный в рамках программы подготовки города Владивостока к проведению саммита АТЭС. Золотой мост, ставший визитной карточкой города и олицетворением возвращения интересов России на Дальний Восток, является одним из крупнейших вантовых мостов во всём мире», – сказано в обращении.