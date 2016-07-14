Депутаты Приморья хотят видеть Владивосток на новых деньгах

Posted 14 июля 2016, 01:39
Published 14 июля 2016, 01:39
Modified 17 сентября 2022, 10:31
Updated 17 сентября 2022, 10:31
Идея изобразить на новой банкноте номиналом в две тысячи рублей Золотой мост нашла безусловное понимание в Законодательном Собрании Приморья. Депутаты краевого парламента призвали поддержать народную инициативу и главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину – обращение в её адрес принято на июльском заседании.
Петиция за использование в дизайне новой денежной купюры символов Владивостока размещена на сайте "change.org". Свои подписи под ней оставляют не только жители краевого центра и всего Приморья, но и все, считающие идею достойной воплощения. Депутаты также поддерживают народную инициативу.
«Для новой банкноты жителями Приморья были выбраны символы, ассоциирующиеся с современным Владивостоком, основным из которых в настоящее время является узнаваемый во всём мире мост через бухту Золотой Рог, построенный в рамках программы подготовки города Владивостока к проведению саммита АТЭС. Золотой мост, ставший визитной карточкой города и олицетворением возвращения интересов России на Дальний Восток, является одним из крупнейших вантовых мостов во всём мире», – сказано в обращении.
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков, предложивший коллегам принять депутатское обращение, уверен, что Владивосток заслуживает чести оказаться на новой купюре. «Приморская столица динамично развивается, оправдывая статус центра международного сотрудничества. Форумы мирового уровня становятся обычным темпом жизни нашего города. Символы Владивостока давно уже из городских стали общероссийскими и олицетворяют всю страну. Неудивительно, что этот вопрос был поддержан всеми депутатами единогласно», – отметил он.
По мнению законодателей, новая яркая купюра «Владивосток-2000» позволит обратить позитивное внимание на национальную валюту России и будет способствовать укреплению её благоприятного образа в текущей сложной экономической ситуации, сообщает пресс-служба Заксобрания.