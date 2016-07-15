В Приморье продолжается приём документов в Академию русского балета

Пока нет ясности, где будут учиться дальневосточники: есть два варианта, которые сейчас обсуждаются. Как рассказали сотрудники краевого департамента культуры, первый вариант предполагает обучение ребят в 2016-2017 учебном году в Санкт-Петербурге с проживанием в интернате. Затем дети возвращаются во Владивосток и продолжат обучение уже в созданном с нуля приморском филиале. Второй вариант предусматривает, что приморский филиал смогут создать уже в этом году. Иногородним детям и в этом случае предложат интернат. Преподаватели прилетят из Петербурга.