В Приморье продолжается приём документов в Академию русского балета

Posted 15 июля 2016, 01:24
Published 15 июля 2016, 01:24
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
В столице Приморья уже идёт приём заявок в санкт-петербургскую Академию русского балета имени Агриппины Вагановой. Это старейшее и самое авторитетное балетное учреждение образования заключило соглашение с администрацией Приморья о создании филиала. Обучаться в нём пригласили детей со всего Дальнего Востока, об этом писало РИА «Восток-Медиа». Однако способные дети будут проходить серьёзный отбор – для этого во Владивосток в конце августа приедет из Санкт-Петербурга специальная комиссия во главе с ректором академии Николаем Цискаридзе. Из всех желающих отберут 12 человек с наилучшими данными.
Пока нет ясности, где будут учиться дальневосточники: есть два варианта, которые сейчас обсуждаются. Как рассказали сотрудники краевого департамента культуры, первый вариант предполагает обучение ребят в 2016-2017 учебном году в Санкт-Петербурге с проживанием в интернате. Затем дети возвращаются во Владивосток и продолжат обучение уже в созданном с нуля приморском филиале. Второй вариант предусматривает, что приморский филиал смогут создать уже в этом году. Иногородним детям и в этом случае предложат интернат. Преподаватели прилетят из Петербурга.
К моменту проведения просмотра – это конец августа – руководство академии и администрация Приморья будут готовы объявить об окончательном решении насчёт места обучения. На обучение детей из Приморья в академии будут выделены деньги из краевого бюджета – в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2020 годы.
Приём документов от желающих обучаться балетному искусству продлится до 20 августа. К просмотру приглашаются дети 10-летнего возраста, переходящие в 5-й класс общеобразовательной школы. Просмотр состоится 29 августа на Приморской сцене Мариинского театра по предварительной записи. Для записи необходимо скачать форму заявки. На сайте академии есть и другая подробная информация об условиях приёма.
Выяснить условия просмотра можно по телефонам: (423) 241-26-84, (423) 241-27-82, (423) 241-27-59 ежедневно с 9:00 до 18:00 по владивостокскому времени.