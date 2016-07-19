Первые опоры путепровода под Уссурийском уже установлены

Posted 19 июля 2016, 02:46
Published 19 июля 2016, 02:46
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
В Приморье продолжается реконструкция автомобильной дороги от Уссурийска через посёлок Пограничный к границе с КНР. На днях сотрудники АО «Примавтодор» завершили монтаж первых четырёх опор путепровода в районе развилки Уссурийск - Покровка - Пограничный. Трасса Уссурийск - Пограничный - госграница является составной частью международного транспортного коридора «Приморье-1», развитию которого сегодня власти Приморья уделяют огромное внимание, финансируя строительство в рамках государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2020 годы.
Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что для готовности международного транспортного коридора «Приморье-1» ещё предстоит сделать довольно много. На сегодня в эксплуатацию введены 50 километров автодороги от Уссурийска до границы с КНР. Вся протяжённость этой дороги к погранпереходу составит более 112 километров.
Специалисты краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что новая двухуровневая развязка позволит автомобилистам совершать безопасный поворот в сторону Покровки, двигаясь из Уссурийска, и из Покровки в сторону Пограничного. В итоге здесь не будет происходить пересечение потоков автотранспорта.
Подрядчиком объекта выступает краевая компания «Примавтодор». Генеральный директор компании Дмитрий Горлов сообщил, что сейчас специалисты ведут монтаж ригелей на опорах, после чего приступят к укладке пролётов. Также дорожники отсыпают земляное полотно для расширения дороги.
Всё перечисленное «Примавтодор» планирует завершить к концу 2016 года. После этого весной 2017-го специалисты заасфальтируют трассу после «усадки» земляного полотна.
Сегодня также ведётся активное строительство дороги Владивосток - Находка - порт Восточный, входящей в состав МТК «Приморье-1». Движение по первому участку, позволяющему объехать Артёмовский городской округ, запустят в августе.