Первые опоры путепровода под Уссурийском уже установлены

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что для готовности международного транспортного коридора «Приморье-1» ещё предстоит сделать довольно много. На сегодня в эксплуатацию введены 50 километров автодороги от Уссурийска до границы с КНР. Вся протяжённость этой дороги к погранпереходу составит более 112 километров.