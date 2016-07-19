vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2016, 03:05

Published 19 июля 2016, 03:05

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

Платежи за товары и услуги в интернет-банке — без комиссии

19 июля 2016, 03:05
Сюжет
Банк "Восточный"
КБ "Восточный" обнуляет её с июля этого года

С начала июля 2016 года ПАО КБ «Восточный» обнуляет комиссии за оплату товаров и услуг в интернет-банке. Это значит, что все привычные операции вы сможете совершать без лишних затрат, не выходя из дома.

Нужно заплатить за коммунальные услуги, сотовую связь, ТВ и Интернет? Пришло уведомление о штрафе из ГИБДД? Пора платить за детский сад или понадобилось рассчитаться за товар в интернет-магазине? Сделайте это за пару минут без комиссии!

Ещё один отличный повод зайти в интернет-банк от «Восточного»!

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество#Банк "Восточный"
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика