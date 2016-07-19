Платежи за товары и услуги в интернет-банке — без комиссии

Posted 19 июля 2016, 03:05
Published 19 июля 2016, 03:05
Modified 17 сентября 2022, 14:26
Updated 17 сентября 2022, 14:26
С начала июля 2016 года ПАО КБ «Восточный» обнуляет комиссии за оплату товаров и услуг в интернет-банке. Это значит, что все привычные операции вы сможете совершать без лишних затрат, не выходя из дома.
Нужно заплатить за коммунальные услуги, сотовую связь, ТВ и Интернет? Пришло уведомление о штрафе из ГИБДД? Пора платить за детский сад или понадобилось рассчитаться за товар в интернет-магазине? Сделайте это за пару минут без комиссии!
Ещё один отличный повод зайти в интернет-банк от «Восточного»!