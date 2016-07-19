Воры вне закона: они контролируют криминальный мир Приморья

Воры в законе на этой волне пытались распространить своё влияние на край, главным образом на город Находку. (Владивосток в те годы был ещё «закрытым портом» с жёстким режимом паспортного контроля.) Однако местные лидеры теневого рынка и организованной преступности, контролировавшей праворульный импорт, отчаянно этому сопротивлялись. Криминальные войны начала 90-х, принёсшие Приморью дурную славу, происходили именно на этой почве. Так, знаменитая банда Ларионовых в своё время сформировалась из лиц, ранее не судимых. Одновременно в ней принимали участие многие профессиональные военные — от кадровых до отслуживших срочников, в том числе ветеранов первой чеченской войны в составе подразделений морской пехоты. На их счету – взрыв 5-этажного дома на улице Сахалинской во Владивостоке. В пятиэтажке на тот момент проживал Владимир Петраков, лидер конкурирующей ОПГ. На данный момент Петраков отбыл срок – 6 лет лишения свободы. Он проживает за границей, поддерживает в Приморье связи с бизнес-структурами.