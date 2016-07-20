Борцы Хабаровского края стали призёрами спартакиады спортшкол

Ещё трое борцов Хабаровского края завоевали бронзовые медали: Руслан Абиев в весовой категории до 42 килограммов, Никита Лишифан среди спортсменов в весе до 50 килограммов и Виктор Радчиков в категории до 54 килограммов. В командном зачёте среди юношей первое место завоевали спортсмены Калининградской области, опередившие борцов из Московской области и Республики Коми. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минспорта.