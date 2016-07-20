Борцы Хабаровского края стали призёрами спартакиады спортшкол

Posted 19 июля 2016, 23:52
Published 19 июля 2016, 23:52
Modified 17 сентября 2022, 10:31
Updated 17 сентября 2022, 10:31
На соревнованиях II Всероссийской летней спартакиады спортивных школ по вольной борьбе хабаровчане завоевали одну серебряную и три бронзовых медали. Турнир проходил в Саранске.
Участие в спартакиаде между спортивными школами приняли около 130 спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет. Всего за два дня турнира борцы разыграли 21 комплект наград в личном и командном зачётах.
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Ещё трое борцов Хабаровского края завоевали бронзовые медали: Руслан Абиев в весовой категории до 42 килограммов, Никита Лишифан среди спортсменов в весе до 50 килограммов и Виктор Радчиков в категории до 54 килограммов. В командном зачёте среди юношей первое место завоевали спортсмены Калининградской области, опередившие борцов из Московской области и Республики Коми. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минспорта.