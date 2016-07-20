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Posted 19 июля 2016, 23:52

Published 19 июля 2016, 23:52

Modified 17 сентября 2022, 10:31

Updated 17 сентября 2022, 10:31

Борцы Хабаровского края стали призёрами спартакиады спортшкол

19 июля 2016, 23:52
Сюжет
Спорт
На соревнованиях они завоевали четыре медали

На соревнованиях II Всероссийской летней спартакиады спортивных школ по вольной борьбе хабаровчане завоевали одну серебряную и три бронзовых медали. Турнир проходил в Саранске.

Участие в спартакиаде между спортивными школами приняли около 130 спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет. Всего за два дня турнира борцы разыграли 21 комплект наград в личном и командном зачётах.

Честь Хабаровского края защищали шесть воспитанников краевой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. В весовой категории до 35 килограммов Евгений Сосновский стал серебряным призёром, уступив в финале спортсмену из Северной Осетии Руслану Багаеву.

Ещё трое борцов Хабаровского края завоевали бронзовые медали: Руслан Абиев в весовой категории до 42 килограммов, Никита Лишифан среди спортсменов в весе до 50 килограммов и Виктор Радчиков в категории до 54 килограммов. В командном зачёте среди юношей первое место завоевали спортсмены Калининградской области, опередившие борцов из Московской области и Республики Коми. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минспорта.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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