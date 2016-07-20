Хабаровчан добровольно привлекут к выполнению нормативов ГТО

«Наступает самый тяжёлый этап, когда к выполнению нормативов необходимо будет привлекать не студентов и школьников, а людей, которых мы не всегда можем посчитать. Это те, кто самостоятельно занимается спортом. Комплекс подразумевает добровольность, и мы не можем принуждать кого-либо к выполнению нормативов. Необходимо как можно больше говорить о комплексе и задействовать как можно больше площадок, где люди занимаются спортом», — подчеркнул председатель думы Сергей Луговской.