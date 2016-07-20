Хабаровчан добровольно привлекут к выполнению нормативов ГТО

Posted 19 июля 2016, 23:16
Published 19 июля 2016, 23:16
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
В Хабаровске депутаты Законодательной Думы края обсудили вопросы внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также подвели промежуточные итоги. Комплекс ГТО был возрождён указом президента России в 2014 году. Хабаровский край стал одним из первых регионов, кто начал его реализовывать.
Первый этап проходил в 2014-2015 годах. В его рамках на территории края появились 16 центров тестирования по выполнению нормативов ГТО, прошли различные мероприятия, а также первые знаки отличия нашли своих обладателей.
«Отмечаются и проблемы внедрения комплекса ГТО. Прежде всего, это недостаточная укомплектованность технической базы центров тестирования, недостаток специалистов, которые организовывают мероприятия комплекса. Также необходимо проводить курсы повышения квалификации для специалистов из отдалённых районов. Существуют и проблемы получения медицинского допуска у работающего населения в связи с нехваткой времени, и сложности процедуры», — отметила председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, спорту и молодёжной политике Законодательной Думы края Валентина Мешкова.
Кроме того, есть и проблема кадров в самих центрах тестирования. В районах специалистам приходится совмещать выполнение обязанностей, связанных с физической культурой, с направлениями молодёжной политики или туризма.
В 2016 году начался второй этап реализации комплекса ГТО. За эти первые полгода нормативы выполнили почти 2,5 тысячи учащихся Хабаровского края. Школьники могли использовать золотые значки ГТО для поступления в высшие учебные заведения. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», Министерство образования и науки России уже направило в образовательные учреждения рекомендации об особенностях учёта золотых знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне» при поступлении.
В этом году получить золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия могут школьники и студенты, а с 2017 года — каждый житель России. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте всероссийского комплекса ГТО. После чего человек получит свой индивидуальный номер и доступ к личному кабинету. В Хабаровском крае создали все условия для выполнения нормативов ГТО: определены 335 мест для сдачи нормативов — это спортивные залы, плавательные бассейны, лыжные базы, стрелковые тиры.
«Наступает самый тяжёлый этап, когда к выполнению нормативов необходимо будет привлекать не студентов и школьников, а людей, которых мы не всегда можем посчитать. Это те, кто самостоятельно занимается спортом. Комплекс подразумевает добровольность, и мы не можем принуждать кого-либо к выполнению нормативов. Необходимо как можно больше говорить о комплексе и задействовать как можно больше площадок, где люди занимаются спортом», — подчеркнул председатель думы Сергей Луговской.
Для популяризации комплекса в крае ежегодно проходят различные мероприятия. В их числе зимний и летний фестивали. Их участниками становятся школьники края. В программу импровизированных соревнований входят плавание, стрельба из электронного оружия, подтягивание на высокой перекладине, метание снаряда, прыжок в длину с места и бег.
Сами депутаты Законодательной Думы Хабаровского края тоже выполняют нормативы комплекса. Так, в конце мая парламентарии и сотрудники аппарата выполнили обязательные спортивные тесты для мужчин и женщин различных возрастных групп: бег на 100 метров, прыжки с места в длину, подтягивание на турнике, отжимание, поднятие корпуса из позиции лёжа на спине, наклоны вперёд в положении стоя, а также рывок шестнадцатикилограммовой гири.