Хабаровский "Амур" проиграл команде ВХЛ

Матч с командой ВХЛ «тигры» провели на малой арене «ВТБ Ледового дворца». На сборах к хабаровской дружине присоединились чешские легионеры Ян Коларж и Томаш Зогорна, которым руководство клуба дало несколько лишних дней отпуска после участия в чемпионате мира. В контрольной встрече со «СКА-Невой» они не играли, так же, как и несколько ключевых хоккеистов, в числе которых капитан «тигров» Виталий Атюшов.