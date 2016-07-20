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Posted 20 июля 2016, 01:39

Published 20 июля 2016, 01:39

Modified 14 декабря 2023, 16:09

Updated 14 декабря 2023, 16:09

Хабаровский "Амур" проиграл команде ВХЛ

20 июля 2016, 01:39
Сюжет
Спорт
Главной проблемой "тигров" в матче со "СКА-Невой" стала игра в меньшинстве

Хоккейная команда из дальневосточной столицы провела первый контрольный матч в рамках предсезонных сборов в Москве. Встреча со «СКА-Невой» завершилась поражением «Амура» со счётом 2:3.

Матч с командой ВХЛ «тигры» провели на малой арене «ВТБ Ледового дворца». На сборах к хабаровской дружине присоединились чешские легионеры Ян Коларж и Томаш Зогорна, которым руководство клуба дало несколько лишних дней отпуска после участия в чемпионате мира. В контрольной встрече со «СКА-Невой» они не играли, так же, как и несколько ключевых хоккеистов, в числе которых капитан «тигров» Виталий Атюшов.

Как сообщает пресс-служба «Амура», для хабаровчан главной проблемой в матче стала игра в меньшинстве. «Тигры» вынуждены были постоянно отыгрываться. Дважды это сделал Владислав Ушенин, но на шайбу Альберта Конозова ответа не нашлось — 2:3. Завтра команды встретятся вновь. Состав «Амура» претерпит существенные изменения.

Как писало РИА «Восток-Медиа», «Амур» начал активную подготовку к сезону в начале июля. Клуб заранее предоставил лёд, чтобы игроки вкатывались самостоятельно. До 16 июля команда тренировалась в Хабаровске и проходила медосмотр. За это время клуб подписал контракты с защитниками Дмитрием Космачёвым и Филиппом Метлюком, нападающими Данилом Романцевым и Алексеем Угаровым, Зигурдсом Подзиньшем. Также состав хабаровской дружины пополнили финские легионеры Кристиан Куусела и Теему Рамстедт. На сборах в Москве к «тиграм» присоединился нападающий Дмитрий Арсенюк. Последним приобретением клуба стал опытный защитник Максим Кондратьев.

Также контракты с клубом продлили Даниил Стальнов, Михаил Железнов, Олег Ли, Артём Зуб, Вячеслав Литовченко и Павел Дедунов. Помимо них, за хабаровскую команду продолжат выступать форвард Владимир Первушин и защитник Виталий Атюшов.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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