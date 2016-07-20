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Posted 20 июля 2016, 10:48

Published 20 июля 2016, 10:48

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

На Камчатке опрокинулась машина-вахтовка с туристами

20 июля 2016, 10:48
Сюжет
Происшествие
Есть пострадавшие

Сегодня вечером на Камчатке произошло ЧП с участием российских туристов. Как сообщает ИА «Кам 24», на Вилючинском перевале перевернулся грузовик-вахтовка, перевозивший пассажиров.

В автомобиле находились 13 человек – туристы из Москвы и Крыма, а также гиды, водитель и повар. По имеющейся информации, серьёзные травмы получил один человек.

Агентство отмечает, что перевал имеет среди водителей репутацию сложного. На нём уже пострадал не один человек, схожие аварии на этом месте случаются часто.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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