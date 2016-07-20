На Камчатке опрокинулась машина-вахтовка с туристами

Posted 20 июля 2016, 10:48
Published 20 июля 2016, 10:48
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Сегодня вечером на Камчатке произошло ЧП с участием российских туристов. Как сообщает ИА «Кам 24», на Вилючинском перевале перевернулся грузовик-вахтовка, перевозивший пассажиров.
В автомобиле находились 13 человек – туристы из Москвы и Крыма, а также гиды, водитель и повар. По имеющейся информации, серьёзные травмы получил один человек.
Агентство отмечает, что перевал имеет среди водителей репутацию сложного. На нём уже пострадал не один человек, схожие аварии на этом месте случаются часто.