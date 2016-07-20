На Приморье надвигается очередной циклон из Китая

По информации портала «Примпогода», погодные условия в крае по-прежнему определяет поле повышенного давления. В среду, 20 июля, температурный фон останется на уровне прошлого дня – воздух прогреется до 17-33 градусов выше нуля. Однако в прибрежной полосе будет прохладно, столбик термометра максимум поднимется до +19. Это связано с формированием на севере Японского моря ядра антициклона. Свежий ветер с моря будет периодически выносить на побережье низкую облачность и очаги моросящего тумана.