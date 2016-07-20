На Приморье надвигается очередной циклон из Китая

Posted 19 июля 2016, 22:35
Published 19 июля 2016, 22:35
Modified 17 сентября 2022, 10:31
Updated 17 сентября 2022, 10:31
В конце недели погода в Приморье снова испортится – к краю приближается очередной циклон. Среда в регионе будет довольно тёплой, но в некоторых районах уже пасмурной, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации портала «Примпогода», погодные условия в крае по-прежнему определяет поле повышенного давления. В среду, 20 июля, температурный фон останется на уровне прошлого дня – воздух прогреется до 17-33 градусов выше нуля. Однако в прибрежной полосе будет прохладно, столбик термометра максимум поднимется до +19. Это связано с формированием на севере Японского моря ядра антициклона. Свежий ветер с моря будет периодически выносить на побережье низкую облачность и очаги моросящего тумана.
В краевом центре сегодня облачно и туманно, возможна морось, ослабевающая днём. Умеренный до сильного ветер подует с юго-востока. Столбик термометра поднимется до +21 градуса, в пригороде – до +26. Температура воды равна 20 градусам со знаком "плюс".
Между тем, уверяют синоптики, во второй половине недели синоптические условия на юге Дальнего Востока заметно изменятся. Из районов Китая в Японское море выходит южный циклон, который и станет виновником непогоды в Приморье.