Пожилой хабаровчанин чуть не погиб от руки собственной дочери

Posted 20 июля 2016, 07:34
Published 20 июля 2016, 07:34
Modified 17 сентября 2022, 10:31
Updated 17 сентября 2022, 10:31
В Железнодорожном районе Хабаровска по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью полицейские задержали 53-летнего местного жителя. По данным правоохранителей, он избил мужчину в квартире одного из домов по улице Большой — там за общим столом собралась компания уже немолодых людей.
В ходе совместного распития спиртного между нетрезвыми гостями вспыхнула ссора, которая затем переросла в драку. Подозреваемый стал избивать 55-летнего мужчину. В конфликт также ввязалась дочь потерпевшего, которая принимала участие в застолье — она ранила отца ножом. Мужчина смог самостоятельно дойти до остановки, где потерял сознание.
В стационар потерпевшего доставили с многочисленными переломами и ушибами в неконтактном состоянии. Позднее за помощью к медикам обратился и зачинщик ссоры. Врачи диагностировали у него непроникающее ранение грудной клетки. От госпитализации подозреваемый отказался. На допросе мужчина дал признательные показания и написал явку с повинной. Ранее он уже был судим за угрозу убийством.