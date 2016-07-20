Пожилой хабаровчанин чуть не погиб от руки собственной дочери

В стационар потерпевшего доставили с многочисленными переломами и ушибами в неконтактном состоянии. Позднее за помощью к медикам обратился и зачинщик ссоры. Врачи диагностировали у него непроникающее ранение грудной клетки. От госпитализации подозреваемый отказался. На допросе мужчина дал признательные показания и написал явку с повинной. Ранее он уже был судим за угрозу убийством.