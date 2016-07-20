vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июля 2016, 07:34

Published 20 июля 2016, 07:34

Modified 17 сентября 2022, 10:31

Updated 17 сентября 2022, 10:31

Пожилой хабаровчанин чуть не погиб от руки собственной дочери

20 июля 2016, 07:34
Родственница ранила его ножом в процессе пьяной разборки

В Железнодорожном районе Хабаровска по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью полицейские задержали 53-летнего местного жителя. По данным правоохранителей, он избил мужчину в квартире одного из домов по улице Большой — там за общим столом собралась компания уже немолодых людей.

В ходе совместного распития спиртного между нетрезвыми гостями вспыхнула ссора, которая затем переросла в драку. Подозреваемый стал избивать 55-летнего мужчину. В конфликт также ввязалась дочь потерпевшего, которая принимала участие в застолье — она ранила отца ножом. Мужчина смог самостоятельно дойти до остановки, где потерял сознание.

В стационар потерпевшего доставили с многочисленными переломами и ушибами в неконтактном состоянии. Позднее за помощью к медикам обратился и зачинщик ссоры. Врачи диагностировали у него непроникающее ранение грудной клетки. От госпитализации подозреваемый отказался. На допросе мужчина дал признательные показания и написал явку с повинной. Ранее он уже был судим за угрозу убийством.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика