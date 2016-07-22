В Хабаровском крае предложили продлить жизнь Фонду ЖКХ

Posted 22 июля 2016, 06:06
Published 22 июля 2016, 06:06
Modified 17 сентября 2022, 10:31
Updated 17 сентября 2022, 10:31
В Хабаровском крае больше 2,3 тысячи жилых домов малой этажности нуждаются в капитальном ремонте и включены в соответствующую программу. Однако, не во всех из них соразмерный износу зданий взнос на их восстановление может быть по силам жильцам. В некоторых случаях людям пришлось бы десятилетиями возвращать занятые у краевого Фонда капремонта деньги, потраченные, к примеру, на ремонт кровли. Информация об этом прозвучала на внеочередном заседании постоянного комитета Законодательной Думы края по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК, которое, как писало РИА «Восток-Медиа», прошло в четверг, 21 июля, в Вяземском.
«Одна из главных проблем сейчас — это необходимость софинансирования таких домов по программе капитального ремонта. В рамках тех законодательных возможностей, которые сегодня есть, мы, к сожалению, за счёт денежных средств, в том числе и по порядку заимствования их гражданами на 9 лет, эту проблему на малоэтажных домах решить не можем. Мы вынуждены это признать. Такие работы нужно софинансировать на краевом или на федеральном уровне», — отметил заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Эдуард Бурдинский.
Схожая ситуация актуальна и для удалённых населённых пунктов региона, где из-за высокой стоимости работ участники программы физически не успеют за время действия региональной программы капремонта, рассчитанной на 30 лет, вернуть оператору занятые деньги.
«Мы хотим, чтобы нас услышали в Москве: в Хабаровском крае есть муниципальные районы, где объём средств на капитальный ремонт (даже при стопроцентной оплате от населения взносов) не позволяет пускать их в оборот, чтобы обеспечивать какой-то уровень капитального ремонта даже на условиях возвратности. Мы хотим донести мысль, что в отношении этих муниципальных образований, наверное, должна быть поддержка на особенных условиях — с федерального уровня или регионального. С этим вопросом мы будем обязательно обращаться на федеральный уровень. Возможно, как решение, продолжение работы российского Фонда содействия реформированию ЖКХ», — рассказал по итогам внеочередного заседания думского комитета его председатель Борис Гладких.
По его мнению, разделяемому и парламентариями, и органами исполнительной власти края, Фонд ЖКХ, дальнейшее существование которого будет обсуждаться осенью этого года в правительстве России, может теоретически продолжить работу. Можно было бы направить его усилия в дальнейшем именно на отдельные категории многоквартирных домов в отдельных территориях.
«У нас есть в региональной программе капремонта те дома, которые никогда не будут заимствовать средства регионального оператора — у них нет таких возможностей, такого объёма средств у собственников для того, чтобы поднять уровень взносов на капремонт в десятки раз. Поэтому это тоже предмет для обсуждения. Мы сегодня понимаем, что те дома, которые не попали в программу — там тоже сегодня живут собственники и наниматели, о которых нужно проявлять заботу», — добавил председатель комитета Закдумы.
Теперь парламентарии ждут от правительства региона актуализацию реестра с перечнем домов, имеющих большой процент износа и по этой причине не попавших в программу капремонта. После этого депутаты смогут предметно вносить свои предложения на высший уровень.