В Хабаровском крае предложили продлить жизнь Фонду ЖКХ

«У нас есть в региональной программе капремонта те дома, которые никогда не будут заимствовать средства регионального оператора — у них нет таких возможностей, такого объёма средств у собственников для того, чтобы поднять уровень взносов на капремонт в десятки раз. Поэтому это тоже предмет для обсуждения. Мы сегодня понимаем, что те дома, которые не попали в программу — там тоже сегодня живут собственники и наниматели, о которых нужно проявлять заботу», — добавил председатель комитета Закдумы.