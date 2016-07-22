В Приморье законодательные инициативы выдвигают юные парламентарии

«Мы столкнулись с такой проблемой: открытые канализационные люки, – сказал председатель молодёжного совета Сибирцевского городского поселения Алексей Щербаков. – Это опасно тем, что, например, ребёнок, попадая в открытый колодец, может даже погибнуть. И такие случаи бывали. Мы пытались решить эту проблему – фотографировали и отправляли снимки на портал «Народный контроль». Мы, к сожалению, не добились должной реакции от представителей муниципалитета. Поэтому было решено предложить законодательную инициативу о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае», которые бы конкретизировали такие понятия, как открытый канализационный люк. Мы также предлагаем привлекать к ответственности должностные лица органов местного самоуправления за халатность и ненадлежащее исполнение своих обязанностей».