В Приморье законодательные инициативы выдвигают юные парламентарии

Posted 22 июля 2016, 06:26
Published 22 июля 2016, 06:26
Modified 17 сентября 2022, 10:31
Updated 17 сентября 2022, 10:31
Открыл заседание молодёжного парламента Приморского края молодёжной парламентской ассамблеи при Законодательном Собрании глава взрослого депутатского корпуса Виктор Горчаков.
«Молодёжный парламент, который сформирован при Законодательном Собрании, находится сейчас в расцвете своих возможностей, – заметил Виктор Горчаков. – Неслучайно сегодняшняя встреча проходит в Большом Камне. Город сейчас находится в центре процессов, происходящих в экономике, – я имею в виду модернизацию экономики. Речь идёт о гражданском судостроении, активизации и росте профессионализма судоремонтников. Решается задача по активизации промышленного производства в Приморье, по созданию новых рабочих мест».
Как сообщает пресс-служба Заксобрания, председатель краевого парламента в своём выступлении остановился на создании свободного порта Владивосток и проведении Восточного экономического форума.
«Молодёжь Приморья находится в авангарде экономической и политической деятельности в крае, – сказал Виктор Горчаков. – Хочу пожелать успешной работы молодёжному парламенту при Законодательном Собрании. Могу надеяться, что наша совместная работа даст хороший результат».
На заседании рассмотрены вопросы о деятельности молодёжного парламента в первом полугодии 2016 года и основных направлениях работы на второе полугодие, об участии молодёжи в выборной кампании. «Хотелось бы отметить активную работу молодёжного совета Артёмовского городского округа, а также представителей Черниговского района, Находки и общественной палаты города Владивостока», – сказал председатель молодёжного парламента Александр Хоружий.
Также на заседании молодёжного парламента прозвучали законотворческие инициативы молодых парламентариев.
«Мы столкнулись с такой проблемой: открытые канализационные люки, – сказал председатель молодёжного совета Сибирцевского городского поселения Алексей Щербаков. – Это опасно тем, что, например, ребёнок, попадая в открытый колодец, может даже погибнуть. И такие случаи бывали. Мы пытались решить эту проблему – фотографировали и отправляли снимки на портал «Народный контроль». Мы, к сожалению, не добились должной реакции от представителей муниципалитета. Поэтому было решено предложить законодательную инициативу о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае», которые бы конкретизировали такие понятия, как открытый канализационный люк. Мы также предлагаем привлекать к ответственности должностные лица органов местного самоуправления за халатность и ненадлежащее исполнение своих обязанностей».